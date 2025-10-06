سجادی: توسعه فرهنگ مطالعه و حمایت از نویسندگان بومی نیازمند توجه است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی عصر دوشنبه در جلسه انجمن نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان بر اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی و ضرورت اجرای برنامههای فرهنگی اثرگذار در میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
وی این اقدامها را به عنوان گامی مؤثر در ارتقای آگاهی عمومی و هویت فرهنگی جامعه دانست.
سجادی با بیان اینکه کتاب در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت هویت فرهنگی جامعه نقش بسزایی دارد، اظهار کرد: کتاب، محور رشد فرهنگی و فکری جامعه است و هر اقدامی در جهت گسترش فرهنگ مطالعه، در واقع سرمایهگذاری برای آینده کشور محسوب میشود.
وی افزود: تقویت فرهنگ مطالعه نیازمند همکاری و همافزایی تمامی نهادها و سازمانها است.
حمایت از نویسندگان بومی و معرفی کتابهای کودک
فرماندار سنندج همچنین به اهمیت حمایت از نویسندگان بومی و فعالان حوزه کتاب اشاره کرد و گفت: حمایت از نویسندگان و فعالان فرهنگی زمینهساز پویایی و توسعه فرهنگ در جامعه خواهد بود.
وی در ادامه از برگزاری «جایزه کتاب کودک» در سنندج خبر داد و افزود: این برنامه به منظور توجه ویژه به ادبیات کودک و تجلیل از نویسندگان این حوزه، توسط نهاد کتابخانههای عمومی شهرستان برگزار خواهد شد.
سجادی همچنین تأکید کرد: این برنامه باید با دقت و بهطور مؤثر برگزار شود تا موجب تشویق نویسندگان به خلق آثار فاخر در حوزه کودک و نوجوان شود.
رونمایی از کتاب اشعار ماموستا ملا عبدالرحمان کیانی
فرماندار سنندج در ادامه از رونمایی کتاب اشعار ماموستا ملا عبدالرحمان کیانی خبر داد که به همت محمد ولی کاکائی گردآوری شده است.
وی افزود: این مراسم در آبانماه و همزمان با هفته کتاب برگزار خواهد شد و فرصتی برای ارج نهادن به جایگاه شعر و ادب کردی است.
فرماندار سنندج بر لزوم تبدیل کتابخانههای عمومی به پایگاههای فرهنگی زنده و پویا تأکید کرد و گفت: کتابخانهها باید فراتر از مکانی برای کتابخوانی باشند، این مراکز باید به جایی برای فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و هنری تبدیل شوند که نیازهای جامعه را برآورده کنند.
سجادی افزود: کتابخانهها باید در کانونهای فرهنگی جامعه نقشآفرینی کنند تا با برگزاری فعالیتهای مختلف فرهنگی، انگیزه مطالعه و آشنایی با آثار فرهنگی و هنری تقویت شود.
