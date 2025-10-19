به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی ظهر یکشنبه در آئین تجلیل از ۳۸۵ دانش‌آموز برتر ناحیه دو سنندج که در آزمون سراسری سال جاری موفق به ورود به دانشگاه‌های معتبر کشور شده‌اند، با تبریک به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنها، موفقیت تحصیلی را نتیجه هم‌افزایی تلاش‌های خانواده، مدرسه و جامعه دانست.

وی افزود: تحقق عدالت آموزشی و توسعه فضاهای آموزشی از اولویت‌های دولت است و در سنندج، تمام تلاش ما بر حفظ سرانه آموزشی و جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌های آموزشی است.

وی همچنین بر نقش حیاتی علم و آگاهی در پیشرفت اجتماعی تأکید کرد و افزود: علم و آگاهی می‌توانند بسیاری از مشکلات اجتماعی را حل کنند. هرچه بیشتر از علم بهره‌مند شویم، فاصله‌مان با جهل کمتر خواهد شد.

فرماندار سنندج در ادامه با اشاره به اندیشه‌های سقراط، حکیم یونانی، خاطرنشان کرد: سقراط بیش از چهارصد سال پیش از میلاد تأکید داشت که دانایی تنها راه رهایی از ناهنجاری‌های اخلاقی است و هر جامعه‌ای که به علم و آگاهی بیشتر دست یابد، رذائل اخلاقی در آن کمتر خواهد بود.

سجادی همچنین با تأکید بر لزوم همراهی علم و اخلاق گفت: علم بدون اخلاق می‌تواند جامعه را با آسیب‌های جدی مواجه کند. جامعه‌ای که علم را بدون اخلاق به کار گیرد، حتی از جهل خطرناک‌تر می‌شود.

در پایان این مراسم، فرماندار سنندج از فاروق زمانی، معلم سال دوم راهنمایی خود در روستای گلین، تجلیل و قدردانی کرد.

گفتنی است؛ ۳۰ درصد از دانش‌آموزان پایه دوازدهم ناحیه دو سنندج در سال جاری وارد دانشگاه‌های روزانه شده‌اند.