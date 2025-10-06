به گزارش خبرنگار مهر، احمد فضیلت، عصر دوشنبه، در نشست تخصصی علمی و پژوهشی با موضوع بررسی مشکلات حقوقی، قضایی و اجتماعی در اجرای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، بر ضرورت بازنگری و اصلاح برخی مواد این قانون تاکید کرد.
وی با اشاره به گذشت بیش از ۱۲ سال از تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (۱۳۹۲)، گفت: تحولات اجتماعی و تغییر نوع آسیبها ایجاب میکند قوانین مرتبط بهروز و هماهنگ با شرایط امروز جامعه باشند. هدف از اصلاحات پیشنهادی، تسهیل فرآیندهای حمایت، تسریع رسیدگیها و ارتقای کیفیت خدمات به کودکان در معرض آسیب عنوان شد.
فضیلت درباره مشکلات اجرایی ماده ۴ قانون اظهار کرد: متقاضیان سرپرستی ایرانیان مقیم خارج از کشور با موانع اداری و تأخیری روبهرو هستند.
وی همچنین درباره ماده ۵ قانون بیان اظهار کرد: شرایط سنی و مدتی مانند حداقل ۵ سال ازدواج و سن ۳۰ سال برای سرپرستان، نیازمند بازنگری است.
وی تأکید کرد: به جای تعیین معیارهای ثابت، باید تفاضل سنی منطقی و متناسب با شرایط اجتماعی و امید به زندگی امروز لحاظ شود تا متقاضیان مناسبتری بتوانند به سرپرستی پذیرفته شوند.
معاون قضایی دادگستری گلستان درباره نظارت بر خانوادههای بدسرپرست گفت: بازههای زمانی تعیین شده برای اعلام نظر سازمان بهزیستی و نظارت آزمایشی کافی نیستند و پیشنهاد می شود نظارتها به صورت مستمر، نظاممند و مشاورهمحور انجام شود تا از آسیبهای احتمالی جلوگیری شود.
فضیلت همچنین به مشکلات مالی و بوروکراسی اداری در این حوزه اشاره کرد و راهکار ایجاد صندوق حمایت مالی با مشارکت نهادهای مرتبط را مطرح کرد تا موانع مالی سختگیرانه کاهش یابد و متقاضیان واجد شرایط از این مسیر محروم نشوند.
وی تأکید کرد: اصلاح قانون باید با رویکردی انسانی و حمایتی صورت گیرد تا ضمن حفظ مصلحت کودکان، زمینه رشد سالم و امنیت روانی و اجتماعی آنها فراهم شود. فضیلت این نشستها را فرصتی برای همافزایی علمی و تصمیمسازی موثر در راستای حمایت از آیندهسازان کشور دانست.
