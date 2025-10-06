قلندری: کودکان کار و خیابانی در شهرستان اردبیل ساماندهی شدند

  1. استانها
اردبیل- فرماندار اردبیل گفت:باراه اندازی مرکز ساماندهی کودکان کار و خیابانی، اقدامات خوبی در ساماندهی و توانمند سازی این کودکان انجام شده که همت متولیان این مجموعه قابل قدردانی است.

به گزارش خبرنگار مهر،فرزاد قلندری ظهر دوشنبه در جلسه ساماندهی کودکان کار و خیابانی اظهار کرد:با اجرای برنامه های هدفمند این مرکز توانسته در ساماندهی کودکان کار و خیابانی شهر اردبیل قدم های خوبی بردارد و اردبیل دراین راستا می تواند به عنوان پایلوت در کشور باشد.

وی افزود:دستگاه های اجرایی هم از جمله فنی حرفه ای و اداره کل ورزش و جوانان هم باید حمایت های لازم و عملی را ازاین مرکز داشته باشند و شرایط برگزاری دوره های آموزشی وارائه تجهیزات ورزشی وفضاهای ورزشی برای این کودکان ساماندهی شده را فراهم کنند.

فرماندار اردبیل گفت:در راستای حمایت از کودکان کار و خیابانی و اشتغال آنها و این مرکز می توانیم شرایط راه اندازی مراکز اشتغال زا از جمله نانوایی چند منظوره را فراهم کنیم.

قلندری بر پوشش خبری و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده در راستای ساماندهی کودکان کار و خیابانی تاکید کرد؛ و گفت: نقش صداوسیما ،خبرنگاران و فضای مجازی در این راستا تاثیر گذار است.

