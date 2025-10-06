غلامزاده: فدراسیون بوکس با کمترین امکانات در سطح ملی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا غلامزاده ظهر دوشنبه در مجمع عمومی سالیانه و انتخابات اعضای هیات رئیسه بوکس استان کردستان در سنندج، به ارزیابی عملکرد مجموعه بوکس استان در سطح کشور پرداخت و بر لزوم توجه به زیرساختها و منابع درآمدی برای پیشرفت این رشته ورزشی تأکید کرد.
غلامزاده در ابتدای سخنان خود، از عملکرد هیات بوکس استان کردستان در میزبانیهای اخیر سخن گفت و اظهار داشت: مجموعه بوکس کردستان در میزبانیهای اخیر در سطح کشور نمره قابل قبولی دریافت کرد و این موفقیت نشاندهنده پتانسیل بالا و علاقهمندی به بوکس در این استان است.
وی همچنین به جایگاه ویژه رئیس فدراسیون بوکس کشور اشاره کرد و افزود: یکی از ویژگیهای برجسته هیات بوکس استان کردستان این است که رئیس فدراسیون بوکس، یک مدالآور مطرح در این رشته است که در کمتر فدراسیونی دیده میشود و این امر میتواند انگیزههای زیادی را برای ارتقای سطح بوکس در استان ایجاد کند.
دغدغههای فدراسیون و نیاز به بازنگری در کمیتهها
دبیر فدراسیون بوکس کشور همچنین به مشکلات و دغدغههای فدراسیون بوکس در سطح ملی اشاره کرد و بیان داشت: فدراسیون بوکس با کمترین امکانات در سطح ملی قرار دارد و این وضعیت نیازمند بازنگری و توجه بیشتر به بخشهایی مانند کمیته داوران و کمیته مربیان است و اگرچه شرایط فعلی چالشبرانگیز است، اما ظرفیتهای بوکس در استان کردستان به گونهای است که میتواند در سطح کشور بدرخشد.
غلامزاده در ادامه به برخی برنامههای کلان فدراسیون بوکس اشاره کرد و از پروژه ساخت مجموعه شهید شیرودی به عنوان یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی یاد کرد و افزود: مجموعه شهید شیرودی در دست اجرا است و قرار است تا پایان سال به بهرهبرداری برسد و این مجموعه شامل بخشهای اداری، مکانهای استراحت و تمرین برای ورزشکاران است که به عنوان یکی از مهمترین پروژهها برای توسعه بوکس کشور در نظر گرفته شده است.
وی همچنین به درخواست فدراسیون از وزیر برای تخصیص زمین در جنوب تهران برای احداث یک مرکز ویژه بوکس اشاره کرد و گفت: ما از وزیر درخواست کردهایم تا زمینی در جنوب شهر تهران برای احداث مجموعهای اختصاصی برای بوکس در نظر گرفته شود و این پروژه میتواند زیرساختهای مورد نیاز برای ورزشکاران را فراهم کند.
لزوم توجه به منابع درآمدی و ایجاد فضای مناسب برای تامین اعتبارات
غلامزاده در بخش دیگری از سخنان خود به لزوم توجه به منابع درآمدی و ایجاد فضاهای مناسب برای تأمین اعتبارهای مورد نیاز اشاره کرد و گفت: یکی از کمبودهای بزرگ فدراسیون بوکس این است که بیشتر اعتبارات صرف اردوهای تیمهای ملی خارج از کشور میشود و شرایط برای تزریق اعتبارات به شهرستانها دشوار است.
وی گفت: به همین دلیل، نیاز داریم تا با نگاه اقتصادی و استفاده از فرصتهای استانی، خصوصاً با همکاری شهرداریها، منابع مالی جدیدی را جذب کنیم.
دبیر فدراسیون بوکس در پایان سخنان خود بر اهمیت همبستگی و همکاری همه اعضای جامعه بوکس تأکید کرد و گفت: امیدواریم با همکاری و تعامل همه جانبه، بتوانیم یک مجموعه منسجم و موفق ایجاد کنیم که قادر به پاسخگویی به نیازهای نسل آینده بوکس کشور باشد و از این طریق، روند پیشرفت این رشته ورزشی در استان کردستان و سطح ملی تسریع شود.
