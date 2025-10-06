تصادف شدید پیکان و پژو در محور بیجار-زنجان؛ ۵ نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان کردستان عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اثر برخورد شدید دو خودروی سواری پیکان و پژو پارس، پنج نفر از سرنشینان خودروها دچار مصدومیت‌های متعددی در نواحی سر، گردن و قفسه سینه شدند.

بابک هدایی افزود: تیم‌های عملیاتی اورژانس فوراً در محل حادثه حاضر شده و پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، مصدومان را به بیمارستان امام حسین (ع) بیجار منتقل کردند.

وی در پایان بر لزوم رعایت نکات ایمنی در جاده‌ها تأکید کرد و گفت: رعایت اصول ایمنی می‌تواند جان بسیاری از هم‌استانی‌ها را نجات دهد و از بروز حوادث تلخ جلوگیری کند.

این حادثه در حالی رخ داد که محور بیجار-زنجان یکی از مسیرهای پررفت‌وآمد است و همواره نیاز به توجه بیشتر به ایمنی و رعایت قوانین رانندگی دارد.