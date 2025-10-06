ضرورت بازتعریف نقش انجمن اولیا و مربیان در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی عصر دوشنبه در اولین نشست شورای مرکزی انجمن اولیا و مربیان استان سمنان در محل اداره کل آموزش و پرورش استان با تأکید بر ضرورت تحول در نگاه به مشارکت اولیا، اعلام کرد: ساماندهی ایمن سرویس های مدارس و بهره گیری از ظرفیت های تخصصی خانواده ها، در دستور کار اولویت دار این اداره کل قرار دارد.

شریفی در آغاز این نشست با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، خطاب به اعضای شورا اظهار داشت: انجمن اولیا و مربیان را باید وزارتی در دل وزارت آموزش و پرورش بدانیم.

وی بر لزوم خروج از فضای ذهنی مشارکت مالی صرف در مدارس تأکید و تصریح کرد: عصر حاضر، عصر بهره گیری از خدمات و ظرفیت های تخصصی اولیا است. هر مدرسه، چه ۳۰۰ نفره و چه کوچک، در بین اولیای خود دارای پزشک، مهندس، روانشناس و متخصصان دیگر است. هنر مدیر مدرسه، هم جهت کردن این بردارها برای هدف اصلی مدرسه، یعنی تربیت است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان، سرویس مدارس را از موضوعات محوری این نشست برشمرد و با بیان اینکه اولین و آخرین فردی که دانش آموز در فرآیند تربیتی روزانه با او تعامل دارد، راننده سرویس مدرسه است، گفت: ما باید راننده را به عنوان یک شریک تربیتی ببینیم، نه صرفاً یک عامل جابجایی.

وی با اشاره به مشکلات ناوگان حمل ونقل دانش آموزی، از جمله فرسودگی بالا و عدم رعایت ظرفیت استاندارد خودروها، از هماهنگی انجام شده با پلیس راهور استان برای برگزاری نشست های آموزشی ویژه رانندگان تا پایان مهرماه خبر داد.

شریفی افزود: نصب برچسب و شناسه مشخص بر روی همه خودروهای سرویس مدرسه برای نظارت دقیق تر پلیس و اولیا، از دیگر اقدامات ضروری در این حوزه است.

وی با اشاره به اهمیت شورای انجمن اولیا و مربیان پس از شورای آموزش و پرورش، از برنامه ریزی برای برگزاری جلسات مشترک شورای استانی با شهرستانها در اولویت کاری قرار دارد.