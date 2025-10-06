جعفریان: سینمای کودک به بلوغ رسیده اما درآثار نوجوان مسیر طولانی داریم

حمیدرضا جعفریان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اهمیت و جایگاه ویژه سینمای کودک و نوجوان، بر ضرورت توجه به تولید آثار متنوع در این حوزه و نقش کلیدی جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در گسترش فرهنگ و هنر میان نسل آینده کشور تأکید کرد.

وی اظهار کرد: اهمیت سینمای کودک و نوجوان بر کسی پوشیده نیست. کودکان و نوجوانان نسل آینده کشور هستند که در آینده اداره جامعه را بر عهده خواهند گرفت. هر اندازه که بیشتر بتوانیم در حوزه فرهنگ از ابزار هنر برای گفت‌وگو با آنان بهره بگیریم، می‌توانیم نسلی آگاه‌تر، مسئول‌تر و خلاق‌تر داشته باشیم. جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از همین منظر جایگاهی ارزشمند و تأثیرگذار دارد.

جعفریان با اشاره به شور و هیجان حاکم بر سی‌وهفتمین دوره این جشنواره افزود: در نشست‌های خبری و برنامه‌های این دوره شاهد حضور پررنگ‌تر و فعال‌تر کودکان و نوجوانان هستیم. بسیاری از آنان پرسش‌های دقیق و پخته‌ای را مطرح می‌کنند که نشان‌دهنده رشد فکری و فرهنگی این نسل است. همین امر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی را دوچندان می‌کند.

رئیس سازمان سینمایی سوره در ادامه به فعالیت‌های این نهاد در سال‌های اخیر پرداخت و توضیح داد: سازمان سینمایی سوره طی پنج سال گذشته تمرکز ویژه‌ای بر تولید آثار در حوزه کودک و نوجوان داشته است. این فعالیت‌ها شامل تولید انیمیشن‌های سینمایی، مجموعه‌های سریالی و فیلم‌های سینمایی رئال بوده است. ما در بخش کودک، چه در سینما و چه در تلویزیون، به یک پختگی و بلوغ قابل توجه دست یافته‌ایم. امید دارم بتوانیم در بخش نوجوان نیز به چنین نقطه‌ای برسیم، هرچند همچنان مسیر طولانی در پیش است و تولیدات بیشتری باید در این حوزه شکل گیرد.

وی با اشاره به تحولات جهانی و نقش جشنواره در توجه به مسائل انسانی تصریح کرد: آنچه امروز در جهان، به‌ویژه در غزه، رخ می‌دهد، وجدان هر انسان آزاده‌ای را جریحه‌دار می‌کند. رفتارهای غیرانسانی و وحشیانه رژیم صهیونیستی علیه کودکان غزه برای تمام مردم دنیا غیرقابل تحمل است. مظلومیت کودکان فلسطینی قلب هر انسان آگاهی را به درد می‌آورد. جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان نیز در کنار توجه به تولیدات کودک و نوجوان، نگاه ویژه‌ای به این مسائل انسانی و مظلومیت کودکان غزه دارد و تلاش می‌کند این واقعیت‌ها را به مخاطبان یادآوری کند.

جعفریان تأکید کرد: افق پیش روی ما تثبیت دستاوردهای ارزشمند در حوزه کودک است که طی سال‌های اخیر در زمینه تولید فیلم‌های سینمایی، انیمیشن‌های سینمایی و سریال‌های انیمیشن محقق شده است. در حوزه نوجوان نیز رویکرد جدی سازمان ورود به تولیدات رئال است تا بتوانیم با تنوع در قالب‌های نمایشی، پاسخگوی نیازهای این قشر مهم باشیم.