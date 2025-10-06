به گزارش خبرنگار مهر، ابوذر حبیبی دوشنبه شب در نشست با مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان در مورد استخرهای دو منظوره کشاورزی و پرورش ماهی در شهرستان اظهار کرد: استفاده از ظرفیت استخرهای دو منظوره کشاورزی فرصتی برای افزایش تولید در بخش کشاورزی با حفظ وضعیت موجود است و اجازه هیچگونه برداشت اضافه از آب های زیر زمینی داده نخواهد شد و صرفاً مدیریت بهینه استفاده از آب صورت خواهد گرفت.

مدیر شیلات شهرستان تنگستان افزود: گونه های آبزیان که برای پرورش در استخرهای دو منظوره کشاورزی استفاده می شود از خانواده کپور ماهیان می باشد که گونه های مقاوم نسبت به شرایط محیطی و همچنین دارای بازار پسندی بالا است.

وی ادامه داد: اولویت در استفاده از استخرهای دو منظوره مربوط به فعالیت های کشاورزی است و غنی سازی آب در نتیجه فعالیت گونه های آبزیان مزیت جانبی است که مصرف کود های شیمیایی را کاهش داده و علاوه بر این فرصتی برای درآمد جانبی برای کشاورز فراهم میکند.

وی گفت: در این استخر ها با توجه به تجربه و امکانات موجود در استخرها از یک تا هفت قطعه در متر مربع، بچه ماهیان ۲۰ تا ۵۰ گرمی می توان ذخیره سازی کرد.

مدیر شیلات شهرستان تنگستان گفت: اداره کل شیلات استان بوشهر در حال حاضر به این فعالیت ها مجوز صادر می کند و هماهنگی های لازم را با نهادهای حمایتی مرتبط جهت ارائه تسهیلات کم بهره انجام داده است که امیدواریم بتوانیم از این طریق حمایت های لازم از این طرح ها داشته باشیم.

استقبال کشاورزان از پرورش ماهی در استخر های ذخیره آب کشاورزی

قاسم زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تنگستان ضمن اعلام حمایت و استقبال کشاورزان شهرستان تنگستان از موضوع پرورش ماهی در استخر های ذخیره آب کشاورزی، این موضوع را ظرفیت شهرستان تنگستان اعلام کرد.

در این نشست مقرر شد بازدید های میدانی مشترک با همکاری جهاد کشاورزی و اداره شیلات شهرستان تنگستان برای شناسایی سرمایه گذاران انجام شود.