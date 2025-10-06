جهش اقتصادی با برند حلال؛ راهبرد جدید استان سمنان در بازار جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل و کارکنان دامپزشکی استان سمنان در محل دفتر خود با بیان اینکه تلاش‌ها و خدمات کارکنان و دست‌اندرکاران دامپزشکی بر هیچکس پوشیده نیست، گفت: تامین امنیت غذایی شهروندان و نظارت بر سلامت گوشت قرمز و سفید، از فراگیری خدمات اداره‌کل دامپزشکی استان حکایت دارد.

وی با بیان اینکه سهم محصولات تحت نظارت دامپزشکی در سبد خانوار، سهمی ویژه و منحصر به فرد است، افزود: بهداشت جسمی و روحی انسان به سلامت دام و طیور و نیز ذبح شرعی آن‌ها گره خورده است.

مطیعی با اشاره به گسترده‌تر شدن محصولات دارای بِرند حلال در جهان گفت: دستورات دین مبین اسلام دارای مبانی مشخصی است و اگر به وجوب ذبح شرعی دستور داده، قطعاً مصلحتی نیز در آن وجود داشته است.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان سمنان بر اهمیت توجه به حیوانات بویژه مراقبت از دام و طیور در دین اسلام تاکید کرد و گفت: نبی اکرم(ص) فرمود صاحبان دام یا چهارپایان باید علوفه آنها را در وقت خود تامین کنند، هنگام عبور از آب مانع از آب خوردن آنها نشوند، آنان را ضرب و شتم نکنند، بیش از اندازه بر آنها بار قرار ندهند و در هنگام حرکت نیز آنان را به اندازه تحملشان حرکت دهند، همچنین بین دو مقطع دوشیدن شیر، از آنها سواری نگیرند!

وی با بیان اینکه برخورد ناپسند با حیوانات، احساسات و عواطف مردم را جریحه‌دار می‌کند، واکنش تند افکار عمومی به انتشار تصاویر دفن هزاران جوجه یکروزه را یادآور شد و افزود: «اسلام» یک دین کامل است که همانطور که برای انسان ارزش و اهمیت بالایی برخوردار است، حقوق حیوانات و دیگر مخلوقات را مدنظر قرار داده است که اهمیت رعایت بسیاری از این نکات در تحقیقات علمی نیز به اثبات رسیده است.

مطیعی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران و فعالان بخش کشتارگاهی دام و طیور، افزایش سهم صادرات در این صنعت را مایه خرسندی دانست و گفت: در شرایطی که دشمن تلاش می‌کند اقتصاد ملی را در تنگنا قرار دهد، هدفگذاری افزایش صادرات در بخش دام و طیور اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر است چراکه به ارزآوری می‌انجامد.

امام جمعه سمنان با تقدیر از اقدامات صورت گرفته برای واکسیناسیون دام و طیور در نقاط مختلف استان خاطرنشان کرد: این خدمات مایه اطمینان شهروندان از سلامت مواد غذایی و نیز اقتدار اقتصادی کشور است.