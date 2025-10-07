به گزارش خبرگزاری حوزه، آیتالله العظمی ناصر مکارم شیرازی در دیدار با آیتالله محمد مهدی شبزندهدار دبیر شورای عالی حوزههای علمیه، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور و جمعی از طلاب، اساتید، مدیران و کادر مراکز تحت ایشان با اشاره به حدیثی از امام حسن عسکری(ع) که فرمود: «خَیرُ الأُمورِ اثنان: الإیمانُ بالله و البِرُّ بالإخوان»، اظهار داشت: این حدیث نشان میدهد ایمان به خدا و نیکی به برادران دینی دو رکن اصلی در مسیر خیر و نیکی هستند.
این مرجع تقلید، رمز موفقیت طلاب را چند عامل دانست و افزود: نظم و پشتکار، خلوص نیت و احترام به بزرگان دین، ارکان اساسی در پیشرفت طلاب است. انسان باید در مسیر علم خسته نشود، نیت خود را الهی کند و به اساتید و علمای دین احترام بگذارد.
وی با اشاره به تاریخ حوزههای علمیه تصریح کرد: شیخ طوسی با وجود فشار دشمنان در بغداد، دست از کار نکشید و با هجرت به نجف، حوزهای را بنیان نهاد که هزار سال است چراغ علم و فقاهت را روشن نگه داشته است. این ثمره پشتکار و ایمان است.
آیتالله مکارم شیرازی در ادامه با یادآوری تجربه تألیف «تفسیر نمونه»، اظهار کرد: زمانی نیاز به تفسیری فارسی و بهروز احساس شد. با یاری فضلای جوان، نگارش تفسیر نمونه آغاز شد و امروز این اثر به زبانهای مختلف از جمله عربی، اردو، ترکی، انگلیسی و هوسا ترجمه شده است. پس از آن، شرح نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نیز تدوین شد و با استقبال گسترده روبهرو شد.
این مرجع تقلید با اشاره به نقش فناوریهای نوین در پیشرفت علوم، تأکید کرد: حوزه علمیه باید از ابزارهای روز از جمله هوش مصنوعی بهره بگیرد. همانطور که در گذشته برخی با بلندگو و تلفن مخالفت میکردند، نباید امروز در برابر فناوریهای جدید بایستیم. بلکه باید نخستین استفادهکنندگان از این ابزارها در مسیر ترویج دین باشیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: من همچنان مشغول کار علمی هستم. اصلاح مجموعه بحارالانوار را تا جلد نود و ششم پیش بردهایم. درسهای حوزوی را سه روز در هفته ادامه میدهم.
آیتالله مکارم شیرازی در پایان خطاب به طلاب و اساتید حوزه گفت: با ایمان، تلاش و اخلاص خود و با استفاده از ابزارهای نوین، جاهای خالی علمی و فرهنگی را پر کنید. دعا را فراموش نکنید؛ دعا اثر دارد. من همواره در قنوت نمازها برای موفقیت علما و طلاب دعا میکنم و از شما نیز درخواست دعا دارم.
نظر شما