بررسی روند امتداد خطوط مترو در منطقه ۱۳ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی آخرین وضعیت امتداد خطوط مترو در محدوده منطقه ۱۳ با حضور سید جعفر تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران و رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا، امیرمحمد نوری، شهردار منطقه ۱۳ و جمعی از مدیران ارشد شهری در سالن جلسات شیبانی شورای شهر تهران برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مربوط به پیشرفت اجرایی خطوط ۲ و ۴ مترو، تملک و رفع معارض املاک، تأمین زمین‌های مورد نیاز و هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان املاک و منابع طبیعی مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار منطقه ۱۳ در این جلسه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در رفع معارضین و آغاز عملیات اجرایی در بخش‌هایی از خط ۲ گفت:با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول، بخش عمده‌ای از موانع اجرایی پروژه برطرف شده و در حال حاضر، عملیات اجرایی در مسیر خط ۲ آغاز شده است. در این خصوص جلسات متعددی با مالکان، منابع طبیعی و سایر نهادهای ذی‌ربط برگزار شده تا فرآیند واگذاری و تملک با سرعت بیشتری انجام گیرد.

نوری با تأکید بر اهمیت این پروژه در ارتقای دسترسی شهروندان شرق تهران به شبکه حمل‌ونقل ریلی افزود:ایجاد ایستگاه‌های جدید مترو در منطقه ۱۳، علاوه بر تسهیل تردد شهروندان، نقش مهمی در کاهش ترافیک، آلودگی هوا و توسعه متوازن شهری خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت‌های منطقه برای تسریع در اجرای خطوط مترو به کار گرفته شده و هماهنگی‌های لازم با شرکت مترو در حال انجام است تا این پروژه‌ها در زمان‌بندی مقرر به سرانجام برسند.