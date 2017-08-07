به گزارش خبرنگار مهر، هابیل درویشی در مراسم افتتاح خط ۸ مترو (حد فاصل شهر آفتاب تا شهر فرودگاهی حضرت امام) افزود: این پروژه ۵۰ کیلومتر طول دارد و از حرم مطهر امام(ره) به شهر آفتاب، از آنجا به فرودگاه امام و سپس به شهر پرند می رسد.

وی با اشاره به تاریخچه خط ۸ مترو ادامه داد: این خط در ابتدای دولت نهم بین دو وزارتخانه راه و مسکن تقسیم شد. در سال ۹۱ آقای احمدی نژاد درخواست این پروژه به مترو (قطار شهری تهران وحومه) بازگردانده شود.

درویشی تصریح کرد: پذیرش این موضوع توسط شهردار در آن برهه زمانی یک ایثار بوداینکه ما مجری طرح باشیم. دولت نهم می خواست این طرح در دولت دهم به بهره برداری برسد و بر این موضوع تاکید داشت.

وی افزود: ما این کار را به عنوان مجری شروع کردیم. پروژه ای که ۱۲ پست فشار قوی برق، ۹ زیرگذر از اتوبان، ۱۰۰ کیلومتر تونل، ۱۹ دهه پل بزرگ و... دارد؛ پروژه ای که ۲ ایستگاه آن هر کدام در ۲۴ هزار متر مربع ساخته شده است.

درویشی خاطرنشان کرد: سرعت قطار در این خط می تواند تا ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت باشد و با اعتبار اندکی از دولت ما می توانیم نه تنها آن را ۵ ماهه به شهر پرندبرسانیم که می توانیم آن را تا قم هم گسترش دهیم.

وی با اشاره به برخی انتقادات گفت: ما در این پروژه مجری وزارت راه هستیم. این پروژه در وزارت راه قبلی صورتجلسه شده، دردولت دهم تصویب شده و به ما تحویل داده شده است. ما از مشاوران رتبه دار استفاده کردیم و مرحله به مرحله کار را به تایید وزارتخانه رساندیم در واقع ما در مترو «مدیرتر» داشتیم.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران ادامه داد: شما در هیچ کجای دنیا نمی توانید شهری را پیدا کنید که همزمان ۱۰۰ کیلومتر مترو در آن ساخته شود اما ما این افتخار را داریم.

وی در پایان گفت: ما هزار واگن نیاز داریم تا با زیرساخت های موجود توان جابجایی ما به دو برابر وضعیت فعلی برسد.