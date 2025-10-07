به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر دهقانی صبح سهشنبه در مراسم روز روستا اظهار کرد: روستاها و عشایر، نگهداران اصالتها، فرهنگ ناب و سرمایههای عظیم ملی هستند. آنان با دستان پرتوان خویش، امنیت غذایی کشور را تضمین میکنند و با بافت فرهنگی اصیل خود، میراثدار ارزشهای پاک ایرانی-اسلامی هستند.
وی اضافه کرد: امروز، قدردانی از این قشر زحمتکش و متعهد، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک تکلیف ملی و دینی است.
دهقانی ابراز داشت: بدون تردید توسعه پایدار و همهجانبه کشور، بدون آبادانی روستاها و توجه به شیوه زندگی پربرکت عشایری میسر نخواهد بود.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری بوشهر گفت: توسعه زیرساختها (آب، برق، گاز، راه، اینترنت)، حمایت از تولید و اشتغال پایدار در بخشهای کشاورزی، آبزی پروری، دامپروری، صنایع دستی و گردشگری روستایی و بومگردی، ارتقای خدمات اجتماعی، آموزشی و بهداشتی و حفظ و تقویت فرهنگ و هویت روستایی و عشایری از اولویتهای دفتر روستایی استانداری بوشهر است.
وی افزود: عزم ما جزم است تا با مشارکت خود شما مردم شریف و با استفاده از همه ظرفیتهای دولتی و مردمی، بر چالشهای موجود غلبه کنیم.
