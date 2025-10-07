یوسفیان: روستائیان بازوی اجرایی دولت در توسعه پایدار هستند

به گزارش خبرنگار مهر علی محمد یوسفیان ظهر سه شنبه در جلسه بزرگداشت روز ملی روستا ضمن تبریک این روز به قشر شریف و تلاشگر روستایی اظهار کرد: نقش محوری این قشر در عرصه تولید، خوداشتغالی و تحقق اقتصاد مقاومتی بر هیچ کس پوشیده نیست.
وی ابراز کرد: روستاییان قشری شریف هستند که با وجود محرومیت از امکانات اولیه زندگی و امور رفاهی، زحمات فراوانی را برای عمران و آبادانی ایران عزیز متحمل شدهاند.
فرماندار آران و بیدگل افزود: روستاییان با حفظ عزّت و کرامت خود، نقش مؤثری در جامعه داشتهاند و امروز نیز با ارادهای جهادی، مسیر تولید و خود اشتغالی را در پیش گرفتهاند.
وی به توانمندیهای غنی روستاییان تلاشگر در این شهرستان اشاره کرد و گفت: توسعه و ترویج فرهنگ روستایی با تأکید بر نقش آفرینی روستاییان غیور، بهویژه در زمینه توسعه و رشد اقتصادی، زمینهساز رفع بسیاری از مشکلات موجود خواهد بود.
یوسفیان در ادامه با اشاره به روستاهای ۱۱ گانه این شهرستان در دو بخش مرکزی و کویرات اظهار کرد: این مناطق میتوانند با تأمین متناسب زیرساختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی، علاوه بر افزایش درآمد روستائیان، انگیزه لازم برای ماندگاری مردم در محیطهای روستایی را فراهم کنند.
وی توسعهی پایدار روستا را مستلزم ارتباط و همکاری دوسویه میان شورا (بهعنوان نهاد نظارتی) و دهیاری (بهعنوان نهاد اجرایی) دانست و تأکید کرد: این همکاری موجب تسهیل در ادارهی روستا و تسریع در روند توسعه خواهد شد.
فرماندار آران و بیدگل پیگیری مسائل و مشکلات روستاییان از سوی دهیاران و شوراهای اسلامی را حیاتی خواند و افزود: رفع محرومیّت، شغلآفرینی و توجه بیشتر به توزیع عادلانه ثروت، میتواند به توسعه و پیشرفت روستاها در سطح شهرستان کمک شایانی کند.
وی در پایان، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای شهرستان آران و بیدگل را «بازوی اجرایی دولت» در اجرا، نظارت و سازماندهی برنامههای توسعه پایدار روستایی نام برد و اظهار امیدواری کرد: با توجه به ظرفیتهای ارزشمند موجود در بخشهای کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی و گردشگری، شاهد ارتقای شاخصهای توسعه پایدار و آبادانی هرچه بیشتر این روستاها باشیم.
