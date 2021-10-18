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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۱:۵۹

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی:

میانگین تبخیر آب‌های سطحی در خراسان شمالی از کشور بالاتر است

میانگین تبخیر آب‌های سطحی در خراسان شمالی از کشور بالاتر است

بجنورد- مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری خراسان شمالی گفت: میانگین تبخیر آب‌های سطحی استان بالاتر از میانگین کشوری است؛ بنابراین اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، امین کلاته صبح دو شنبه در همایش روز ملی روستا و عشایر خراسان شمالی که در سالن داریوش بجنورد برگزار شد، اظهار کرد: اگر روستا و تولید محصولات روستایی و عشایری نباشد زندگی در شهرها سخت و گاهی غیر ممکن خواهد شود.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان شمالی ادامه داد: ۴۳ درصد جمعیت خراسان شمالی روستا نشین هستند که در فصل کار این عدد افزایش می‌یابد لذا از دولت مردان انتظار می‌رود توزیع امکانات و خدمات در روستاهای استان بیشتر شود.

وی افزود: بازآفرینی سیما و منظر روستاها، افزایش درآمد پایدار با تاکید بر مهارت آموزی، آموزش بازاریابی و نحوه فروش محصولات، برند سازی محصولات، فعال شدن بیشتر شوراهای روستایی و عشایری با هدف مردم محور شدن طرح‌های عمرانی روستایی، پیگیری از سطح ملی برای برخورداری بیشتر استان از اعتبارات ملی در بخش روستایی و عشایری و توزیع عادلانه ثروت در استان از سیاست‌های جدید دفتر امور روستایی استانداری است.

کلاته تصریح کرد: میانگین تبخیر آب‌های سطحی استان بالاتر از میانگین کشوری است؛ بنابراین اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری ضروری است که باید از سطح ملی پیگیر اعتبارات باشیم.

وی در انتها گفت: تهیه طرح جامع پسماند با هدف کاهش آلودگی‌های ناشی از پسماند، ایجاد راه‌های روستایی با نگاه به آمد و شد بیشتر روستاییان به شهرها و به گردش درآمدن چرخه اقتصادی، ایجاد بازارچه‌های محلی با هدف ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و ایجاد تعادل بین مرتع و تعداد دام‌های استان برای روستاییان از دیگر اهداف دفتر امور روستایی است.

کد مطلب 5330409

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