آیین تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سهشنبه آیین باشکوه تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه با حضور امیر سلیمان طاهری، فرمانده قرارگاه منطقهای غرب نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران، و سردار بهمن ریحانی، فرمانده سپاه حضرت نبیاکرم(ص) کرمانشاه، برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از فرماندهان، امیران، رزمندگان، خانوادههای معظم شهدا و پیشکسوتان عرصه ایثار و مقاومت همراه بود، یاد و نام قهرمانانی گرامی داشته شد که در هشت سال دفاع مقدس، با جانفشانی و ازخودگذشتگی، امنیت و اقتدار امروز کشور را رقم زدند.
محور اصلی این آیین، تجلیل از مقام شامخ پیشکسوتان و رزمندگانی بود که سالها از عمر خود را در میدان نبرد و جبهه خدمت به میهن سپری کردند و امروز همچنان بهعنوان الگوهای صبر، استقامت و ایمان در جامعه شناخته میشوند.
در حاشیه این مراسم، از تعدادی از پیشکسوتان دفاع مقدس و خانوادههای شهدا با اهدای لوح سپاس و هدایایی تقدیر بهعمل آمد.
این آیین، بار دیگر نشان داد که کرمانشاه بهعنوان خط مقدم جبهه غرب کشور، همچنان پایگاه وفاداری، مقاومت و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی است.
کرمانشاه- آیین تکریم و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت استان کرمانشاه با حضور فرماندهان بلندپایه ارتش و سپاه، خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران برگزار شد.
