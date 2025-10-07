به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی استوارزاده ،در جمع اعضای کارگروه پیشگیری از وقوع جرم راور، با تأکید بر لزوم حفظ رضایت عمومی گفت: در شرایط فعلی که مکانیزم ماشه فعال شده است، باید با تدبیر عمل کنیم تا نارضایتی عمومی شکل نگیرد.

وی با اشاره به شرایط حساس کنونی جامعه، از تلاش دشمنان برای ایجاد جنگ روانی در کشور خبر داد و افزود: دشمنان با سه حربه اصلی شامل جنگ نظامی، فعال‌سازی مزدوران و منافقین و ایجاد جنگ روانی در میان مردم، قصد دارند آرامش جامعه را برهم زنند.

استوارزاده، همچنین با یادآوری فتنه‌های گذشته و شهادت جوانان کشور در مقابله با منافقین، بیان کرد: موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه، برای کشور ما مسئله تازه‌ای نیست و سال هاست که دشمنان با استفاده از حربه‌های مزدورانه خود سعی در براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را دارند، اما همیشه ناکام مانده‌اند.