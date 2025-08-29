افتتاح وکلنگ زنی ۲۰ طرح مهم آبرسانی در عنبرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، گفت: همزمان با هفته دولت آئین کلنگ‌زنی طرح آبرسانی به نهضت ملی مسکن عنبرآباد و افتتاح طرح آبرسانی به مجتمع خضرآباد این شهرستان برگزار شد.

وی، در خصوص طرح نهضت ملی مسکن شهرستان عنبرآباد افزود: این طرح شامل اجرای ۱۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب با اعتبار ۲۲۵ میلیارد ریال است.

وی با اشاره با اعتبار هزینه شده ۶۳ میلیارد ریال برای اجرای طرح آبرسانی به مجتمع خضرآباد گفت: این طرح نیز شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب، اجرای ۲۲۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع آب و اجرای ۵۰ متر خط انتقال برق است که با بهره‌برداری از آن ۴۴۰۰ نفر جمعیت این مجتمع روستایی از نعمت آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شدند.