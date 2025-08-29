  1. استانها
  2. کرمان
۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۳۷

افتتاح وکلنگ زنی ۲۰ طرح مهم آبرسانی در عنبرآباد

افتتاح وکلنگ زنی ۲۰ طرح مهم آبرسانی در عنبرآباد

کرمان-مدیرعامل شرکت آبفای استان کرمان از افتتاح و کلنگ زنی ۲ طرح مهم آبرسانی در شهرستان عنبرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، گفت: همزمان با هفته دولت آئین کلنگ‌زنی طرح آبرسانی به نهضت ملی مسکن عنبرآباد و افتتاح طرح آبرسانی به مجتمع خضرآباد این شهرستان برگزار شد.

وی، در خصوص طرح نهضت ملی مسکن شهرستان عنبرآباد افزود: این طرح شامل اجرای ۱۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع آب با اعتبار ۲۲۵ میلیارد ریال است.

وی با اشاره با اعتبار هزینه شده ۶۳ میلیارد ریال برای اجرای طرح آبرسانی به مجتمع خضرآباد گفت: این طرح نیز شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه آب، اجرای ۲۲۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع آب و اجرای ۵۰ متر خط انتقال برق است که با بهره‌برداری از آن ۴۴۰۰ نفر جمعیت این مجتمع روستایی از نعمت آب آشامیدنی پایدار بهره‌مند شدند.

کد خبر 6573658

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها