دیده ور: ۲۳۵ انشعاب غیر مجاز آب در شهرستان عنبرآباد شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، موسی دیده ور، صبح شنبه به خبرنگاران گفت: به منظور صیانت از منابع آبی و تأمین پایدار آب شرب، اکیپ‌های تخصصی شناسایی انشعابات غیرمجاز در سطح شهرستان، موفق به شناسایی ۲۳۵ انشعاب غیرمجاز آب در ۶ ماه نخست سال‌جاری شده‌اند.

وی افزود: از مجموع انشعابات شناسایی شده، تاکنون ۲۲۹ مورد با پرداخت جرایم مصرف غیرمجاز، تعیین تکلیف شده و سایر پرونده‌ها نیز در مراحل برآورد خسارت یا ارجاع قضائی قرار دارند.

دیده‌ور، نقش مأمورین قرائت را در این فرآیند مؤثر دانست و گفت: همکاری پرسنل حوزه‌های مختلف این امور در شناسایی موارد تخلف بسیار حائز اهمیت بوده و با دقت و تعامل، انشعابات غیرمجاز سریع‌تر شناسایی شده است.