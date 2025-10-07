به گزارش خبرگزاری مهر، جوان آنلاین نوشت: در دومین سالروز عملیات «طوفان‌الاقصی»، جلدهای پنجم و ششم جامع‌ترین کتاب ویژه شناخت رژیم صهیونیستی به زیور طبع آراسته شد.

مجموعه کتاب‌های «راهنمای عمومی اسرائیل‌شناسی ۲۰۲۰» اثر پژوهشی جامعی است که به کوشش گروهی از محققان فلسطینی و عرب در «مؤسسه الدراسات الفلسطینیه» تهیه و توسط دکتر محمدجواد اخوان به فارسی ترجمه شده‌است. این مجموعه تازه‌ترین ویرایش اثری است که از سال ۱۹۹۶ به‌طور منظم منتشر و به‌روزرسانی می‌شود تا خلأ اطلاعاتی در محافل علمی و دانشگاهی عربی و فارسی‌زبان را در حوزه اسرائیل‌شناسی برطرف سازد و تصویری مستند، تحلیلی و چندبعدی از رژیم‌صهیونیستی و جنبش صهیونیسم ارائه کند. پیش از این، چهار جلد این مجموعه که با رویکردی چندوجهی، ابعاد ایدئولوژیک و تاریخی، ساختار حکومتی و حقوقی، سیاست و جامعه و نیز نهادهای نظامی و امنیتی اسرائیل را به صورت پیوسته و مکمل بررسی کرده است، منتشر شده بود.

جلد پنجم کتاب «راهنمای عمومی اسرائیل‌شناسی ۲۰۲۰» با موضوع «آموزش و رسانه» به قلم «سمیره علیان» و «ولید العمری» و با ترجمه «محمدجواد اخوان» توسط نشر بینش‌مند منتشر شده‌است. این جلد از مجموعه راهنمای عمومی اسرائیل‌شناسی، به بررسی ساختار نظام آموزشی، آموزش عالی، پژوهش علمی و همچنین رسانه‌ها در اسرائیل می‌پردازد و با تکیه‌بر پژوهش‌های مؤسسه الدراسات الفلسطینیه تهیه شده‌است. سرویراستاری این مجموعه بر عهده «منیر فخرالدین» بوده است. کتاب با بهره‌گیری از منابع دست اول و تحلیل‌های آماری، تصویری جامع از سیاست‌های آموزشی، شکاف‌های اجتماعی، نقش رسانه‌ها و تأثیر آنها بر جامعه اسرائیل ارائه می‌دهد. این اثر نه‌تنها به ساختارهای رسمی و قانونی می‌پردازد، بلکه به چالش‌ها، تبعیض‌ها و تحولات تاریخی نیز توجه دارد و تلاش می‌کند تصویری چندلایه و انتقادی از وضعیت آموزش و رسانه در اسرائیل به‌دست دهد.

آموزش و رسانه

این جلد از کتاب با تمرکز بر دو محور اصلی، یعنی آموزش و رسانه، به تحلیل ساختارها و سیاست‌های کلیدی اسرائیل در این حوزه‌ها می‌پردازد. در بخش آموزش، ابتدا ریشه‌های تاریخی نظام آموزشی عبری و شکل‌گیری جریان‌های مختلف آموزشی در فلسطین پیش از تأسیس اسرائیل بررسی شده‌است. سپس، تحولات نظام آموزشی پس از ۱۹۴۸، از جمله تقسیم‌بندی آموزش به بخش‌های عبری، عربی و مذهبی و تأثیر سیاست‌های دولت بر محتوای آموزشی و برنامه‌های درسی مورد توجه قرار گرفته‌است. کتاب نشان می‌دهد که آموزش در اسرائیل نه‌تنها ابزاری برای انتقال دانش، بلکه ابزاری برای بازتولید هویت ملی، تحکیم روایت صهیونیستی و کنترل اجتماعی است. به‌ویژه، نقش آموزش در بازتولید شکاف‌های اجتماعی، قومی و طبقاتی و همچنین تبعیض ساختاری علیه فلسطینیان و یهودیان شرقی برجسته شده‌است. در بخش رسانه، کتاب به تحولات تاریخی مطبوعات و رسانه‌های اسرائیل، از دوره پیش از تأسیس دولت تا عصر رسانه‌های دیجیتال می‌پردازد. نقش رسانه‌ها در شکل‌دهی افکار عمومی، تحولات ساختاری در سازمان‌های پخش، ظهور رسانه‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی و همچنین سازوکارهای سانسور و نظارت دولتی بر رسانه‌ها از جمله موضوعات کلیدی این بخش هستند. کتاب به چالش‌های رسانه‌های عربی در اسرائیل و نحوه بازنمایی اقلیت‌ها در رسانه‌های عبری نیز توجه دارد. در مجموع، اثر حاضر با تحلیل انتقادی، نشان می‌دهد که چگونه آموزش و رسانه در اسرائیل به‌عنوان ابزارهای قدرت، در خدمت تثبیت هویت ملی، کنترل اجتماعی و بازتولید نابرابری‌ها قرار گرفته‌اند.

این کتاب با ارائه تحلیلی مستند و چندجانبه از نظام آموزشی و رسانه‌ای اسرائیل، امکان شناخت عمیق‌تری از ساختارهای قدرت، سیاست‌های هویتی و چالش‌های اجتماعی این رژیم را فراهم می‌کند. مطالعه آن برای کسانی که به دنبال فهم دقیق‌تر از سازوکارهای بازتولید هویت، تبعیض و کنترل اجتماعی در اسرائیل هستند، بسیار راهگشاست. همچنین، کتاب با تکیه‌بر منابع معتبر و پژوهش‌های میدانی، تصویری واقع‌گرایانه از وضعیت آموزش و رسانه ارائه می‌دهد که می‌تواند مبنایی برای تحلیل‌های تطبیقی و مطالعات منطقه‌ای باشد. آشنایی با سیاست‌های آموزشی و رسانه‌ای اسرائیل، به‌ویژه در زمینه اقلیت‌ها و فلسطینیان، از دیگر دستاوردهای مهم این اثر است.

جلد ششم کتاب‌های «راهنمای عمومی اسرائیل‌شناسی ۲۰۲۰» با موضوع اقتصاد و زمین به قلم «فضل النقیب» و «راسم خمایسی» و با ترجمه «محمدجواد اخوان» توسط نشر بینش‌مند منتشر شده‌است. این جلد از مجموعه راهنمای عمومی اسرائیل‌شناسی، به بررسی ساختار اقتصادی، تحولات تاریخی اقتصاد اسرائیل، سیاست‌های زمین و برنامه‌ریزی شهری در این رژیم می‌پردازد.

اقتصاد یهودیان مهاجر

این جلد از کتاب با تمرکز بر اقتصاد و زمین در رژیم صهیونیستی، ابتدا به بررسی سازوکارهای اقتصادی پروژه صهیونیستی از اواخر قرن نوزدهم تا تأسیس اسرائیل می‌پردازد. نویسندگان نشان داده‌اند که چگونه اقتصاد یهودیان مهاجر، با حمایت سرمایه‌های خارجی و سیاست‌های استعماری بریتانیا، به تدریج از یک اقتصاد کوچک و وابسته به کشاورزی، به ساختاری صنعتی و مدرن تبدیل شد. در این مسیر، نقش نهادهایی مانند صندوق ملی یهود و سازمان‌های صهیونیستی در خرید زمین و اخراج کشاورزان فلسطینی برجسته شده‌است. تحلیل تاریخی کتاب، شش مرحله کلیدی در تحول اقتصاد اسرائیل را ترسیم می‌کند: مرحله تأسیس و ریاضت اقتصادی، رشد سریع با تکیه‌بر سرمایه‌های خارجی و مهاجرت، رکود و تورم پس از جنگ ۱۹۷۳، اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۸۰، رشد دهه ۱۹۹۰ در سایه مهاجرت یهودیان شوروی و فرآیند صلح و در نهایت اقتصاد اسرائیل در دو دهه نخست قرن بیست‌ویکم. کتاب به‌ویژه به نقش سیاست‌های دولت، تغییر ساختار از سوسیال‌دموکراسی به سرمایه‌داری و تأثیر جهانی‌شدن بر اقتصاد اسرائیل توجه دارد. در بخش زمین و برنامه‌ریزی شهری، اثر به بررسی سیاست‌های تملک زمین، برنامه‌ریزی فضایی، شهرک‌سازی و چالش‌های جمعیت‌شناختی می‌پردازد. نویسندگان نشان داده‌اند که چگونه برنامه‌ریزی فضایی و قوانین مالکیت زمین، ابزارهایی برای گسترش جغرافیایی و تثبیت سلطه صهیونیستی بوده‌اند. همچنین، چالش‌های ناشی از رشد جمعیت، مهاجرت، و سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه فلسطینیان و اعراب ساکن سرزمین‌های اشغالی مورد توجه قرار گرفته است. کتاب با ارائه داده‌های آماری و تحلیل‌های تطبیقی، تصویری چندلایه از اقتصاد و زمین در اسرائیل معاصر ترسیم می‌کند.

مجموعه کتاب‌های «راهنمای عمومی اسرائیل‌شناسی ۲۰۲۰» با رویکردی مستند، انتقادی و چندلایه، لایه‌های پنهان و آشکار پدیده صهیونیسم و دولت اسرائیل را در ابعاد تاریخی، ایدئولوژیک، سیاسی، حقوقی، اجتماعی و امنیتی روشن می‌سازد. خواننده با مطالعه این چهار جلد، نه‌تنها با ریشه‌های فکری و روندهای تاریخی شکل‌گیری و تثبیت اسرائیل آشنا می‌شود، بلکه سازوکارهای حکمرانی و حقوقی، پویش‌های حزبی و اجتماعی و منطق امنیتی و نظامی این رژیم را نیز در پیوندی تحلیلی درمی‌یابد. از این‌رو، این مجموعه همچون یک دایره‌المعارف تحلیلی و روزآمد، مرجع بی‌بدیل برای پژوهشگران، دانشگاهیان و علاقه‌مندان به شناخت همه‌جانبه مناقشه فلسطین –اسرائیل و تحولات منطقه‌ای مرتبط محسوب می‌شود.

این دو جلد از کتاب برای پژوهشگران علوم سیاسی، دانشجویان مطالعات خاورمیانه، فعالان رسانه‌ای، تحلیلگران مسائل منطقه‌ای و علاقه‌مندان به شناخت ساختار فرهنگی و اقتصادی اسرائیل مناسب است. همچنین، برای کسانی که دغدغه بررسی تحولات اساسی اسرائیل را دارند، اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد.