جذب ۶۶ درصدی اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، بیست‌ونهمین جلسه کمیته تسهیلات قانون بودجه به ریاست قباد شعبانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، عصر دوشنبه برگزار و آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، گزارش‌های ارائه‌شده نشان داد تاکنون ۶۶ درصد از اعتبارات پیش‌بینی‌شده تبصره ۱۸ در سطح استان جذب شده که بیانگر روند نسبتاً مطلوب اجرای این قانون در حمایت از طرح‌های اقتصادی و تولیدی است.

بر اساس اعلام مسئولان، سازمان جهاد کشاورزی و اداره‌کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه در زمره فعال‌ترین دستگاه‌های اجرایی در جذب و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قرار دارند و سهم قابل توجهی در پیشبرد طرح‌های اشتغال‌زا و توسعه‌ای استان ایفا کرده‌اند.

همچنین در بخش بانکی، بانک‌های عامل کشاورزی و رفاه به‌عنوان بانک‌های پیشرو در پرداخت این تسهیلات معرفی شدند که بیشترین حجم پرداخت‌ها به آن‌ها اختصاص یافته است.

در پایان جلسه، بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل تأکید شد تا روند جذب کامل اعتبارات تسریع شده و حمایت مؤثرتری از طرح‌های اقتصادی، تولیدی و اشتغال‌زا در استان کرمانشاه صورت گیرد.