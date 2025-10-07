عکاس خبرگزاری مهر خراسان شمالی برگزیده نمایشگاه عکس «۱۲روز ایران» شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عکس ۱۲روز ایران شامل آثار عکاسان خبری کشور با محوریت جنگ ۱۲روزه تحمیلی در فرهنگستان هنر تهران برگزار شد.

در این نمایشگاه، آثار مریم داورنیا، عکاس خبرگزاری مهر خراسان شمالی، به‌دلیل ثبت لحظات تأثیرگذار از تشییع پیکر مطهر شهدای حمله رژیم صهیونیستی در شهرستان‌های راز و جرگلان و آشخانه، رتبه دوم را از آن خود کرد.

گفتنی است در این رویداد، حدود سه‌هزار اثر از عکاسان سراسر کشور به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، ۳۰۰ عکس برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند.

همچنین پیمان حمیدی‌پور، دیگر عکاس خبری و مستند خراسان شمالی، در این نمایشگاه موفق به کسب رتبه سوم شد.