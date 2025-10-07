به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به مناسبت ۱۷ مهر مصادف با ۹ اکتبر روز جهانی تخممرغ، همایش گرامیداشت این روز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در محل هتل المپیک برگزار شد.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در این گردهمایی، گفت: تخممرغ محصولی در کشور است که همه آحاد جامعه میتوانند از آن استفاده کنند و به دلیل قیمت تمام شده آن نقش مهمی در سفره مردم دارد.
وی افزود: صنعت تخممرغ کشور صنعتی پیشرو و پرافتخار است زیرا بهرهوری و ضریب تبدیل آن سبب شده تا جزو کشورهای برتر جهان است.
این مقام عالی وزارت با تأکید بر تغذیه جامعه با تخممرغ ادامه داد: ارزش تخممرغ در سبد غذایی هنوز با دنیا فاصله داریم. با کشورهای پرمصرف جهان فاصله ۵۰ درصدی داریم و باید حداقل با فرهنگسازی مصرف تخممرغ را ۲۵ درصد با دریافت جدیدترین علمی افزایش دهیم.
این مسئول دولتی اظهار کرد: سیاست ما در وزارتخانه حمایت از تولید و تولیدکننده است چون اگر بخواهیم بازار تعادل و مصرفکننده بدون دغدغه کالا را خریداری کند و فاکتورهای امنیت غذایی محقق شود باید تولید کافی باشد.
وی اضافه کرد: اگر تولید به مشکل بخورد زنجیره دچار چالش میشود. تمام سیاستهای وزارتخانه با این نگاه انجام میشود.
نوری قزلجه با اشاره به تامین بازار در یک سال گذشته، تصریح کرد: طی یک سال گذشته در هیچ مقطعی در حوزه تولید و تولیدکننده مشکلی نداشتیم. چالش نیمه نخست امسال، تجربهای شد که دقیقتر برنامهریزی داشته باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که یک سری محدودیتهای قهری وجود دارد، اظهار کرد: ما به عنوان سیاستگذار باید بتوانیم با کمک بخش خصوصی تنظیم بازار را تداوم ببخشیم.
وی عنوان کرد: تشکل این صنعت پیشرو در مدیریت تولید تا تنظیم بازار بود زیرا به کار جمعی باور داشت.
وی یادآور شد: از زمانی که به عنوان نماینده مردم در کمیسیون کشاورزی در خدمت مردم بود تا امروز بر این باور هستم که تا جایی که قانون اجازه میدهد امور تولید، توزیع و تنظیمگری بازار به تشکلها و تولیدکنندگان واگذار شود. حتی در بخش نظارت اگر منع قانونی وجود نداشته باشد مدیران دولتی با همراهی بخش خصوصی این امر مهم را جلو ببرند.
وی گفت: هنگامی که از حمایت صحبت میکنیم، نمیخواهیم در حد شعار باقی بماند حتما پیگیر اجرا هم هستیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به قیمت مصوب هر کیلو گرم تخم مرغ درب مرغداری در ستاد تنظیم بازار، گفت: طی جلسات متعدد مسئولان وزارتخانه با فعالان بخش تولید و با همفکری دو بخش دولتی و خصوصی به عددی رسیدیم که توانستیم در ستاد از آن دفاع کنیم. در این خصوص یک نمونه موفق بود که در طول چند سال اخیر قیمت پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی مصوب شد.
این مقام عالی در ادامه سخنان خود یادآور شد: تنظیمات بازار باید به گونهای باشد که محصول از سفره مردم حذف نشود زیرا مرغ و تخم مرغ جز اقلامی است که در دسترس تمام آحاد جامعه است. تلاش ما هم در همین راستا است که بازاری باثبات و آرام در حوزه تخممرغ داشته باشیم.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده برای زمان فعلی، ادامه داد: در حال حاضر تحت فشارهای خارجی هستیم که با تمهیدات اندیشیده شده اجازه نمیدهیم مشکلی متوجه تولیدکننده و مصرفکننده باشد.
نوری قزلجه در گلایه مرغداران نسبت به کمبود نهادههای دامی، توضیح داد: در تامین این بازار هم معتقدیم تشکلها و خود تولیدکنندگان باید مدیریت کنند. آنها چون به این کالا نیاز دارند قطعا بهترین محصولات را وارد و به موقع تامین کنند.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان با بیان این که این امر برای اقتصاد کشور هم مقرون به صرفه است، گفت: تشکل مرغداران تخم مرغ نیز در این بخش میتوانند پیشرو باشند.
