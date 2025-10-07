به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴ به مناسبت ۱۷ مهر مصادف با ۹ اکتبر روز جهانی تخم‌مرغ، همایش گرامیداشت این روز با حضور وزیر جهاد کشاورزی و جمعی از فعالان بخش خصوصی در محل هتل المپیک برگزار شد.

حمیدرضا کاشانی، رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن در این گردهمایی، گفت: این صنعت در یک سال گذشته شرایط پر تنشی را پشت سر گذاشت و تمام جلسات خوشبختانه در حوزه بیش بود تولید محصول پروتئینی بود؛ محصولی که در هر زمانی در بازار در دسترس مردم بود.

وی افزود: این صنعت در تولید، کیفیت و قیمت تمام شده حرف بسیاری در بازار جهانی داریم.

وی با بیان این که ترکیه یکی از رقبای ایران در منطقه است، ادامه داد: تنها کالایی که مزیت صادراتی دارد تخم‌مرغ است.

این مسئول صنفی ادامه داد: در حالی که در بیشتر کشورهای جهان سال گذشته تمام تمرکزها روی تامین این کالا بود در کشور ما مشکلی وجود نداشت و تولید بالاتر از تقاضا انجام شد. ضمن این که در ۲ تا ۳ ماه اخیر این محصول در کشور حداقل یک سوم قیمت تمام شده به فروش رسید.

رئیس هیئت‌مدیره اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به قیمت مصوب تخم‌مرغ در ستاد تنظیم بازار، گفت: نرخ مصوب هر کیلو گرم تخم‌مرغ درب مرغداری ۷۷ هزار تومان تعیین شد و از سوی وزیر جهاد کشاورزی نیز ابلاغ شد. البته درخواست ما از وزیر جهاد کشاورزی این است که نرخ مصرف‌کننده را نیز اعلام و ابلاغ کند.

وی اظهار کرد: در این شرایط افزایش قیمت کار دشواری بود اما برای تدوام تولید چاره‌ای جز این اصلاح نبود.

کاشانی در پایان با اشاره به کمبود نهاده دام و طیور در بازار عنوان کرد: حمایت از این صنعت باید ادامه یابد و برای مدیریت بازار مرغ تخم‌گذار و محصول نهایی باید ذرت، سویا و سایر نهاده‌های دام و طیور به موقع و به میزان مورد نیاز تامین شود.