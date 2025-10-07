وزش باد و مه صبحگاهی در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز پنجشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتا آرامی بر استان حاکم است و غبار محلی، گاهی وزش باد و در سواحل مه صبحگاهی پدیده مورد انتظار در این مدت است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: طی روزهای جمعه و شنبه نیز با وزش باد نسبتا شدید شمالی خلیج فارس متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده غالبا صاف، همراه با غبار محلی، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد متغیر، غالبا جنوب غربی تا شمال غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی متر خواهد بود.