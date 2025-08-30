وضعیت جوی و دریایی استان بوشهر آرام است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا روز یکشنبه وضعیت جوی و دریایی نسبتاً آرامی بر استان حاکم است، طی روز دوشنبه با افزایش سرعت وزش باد شمالی روی دریا، فراساحل شمالی استان متلاطم پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین در پنج روز آینده غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش رطوبت و شرجی و مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف گاهی کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: جهت وزش باد متغیر، غالباً جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی تصریح کرد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر و در مناطق جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.