توسعه خدمات فناورانه در حوزه آموزش و پرورش شناختی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در راستای تقویت پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و تسریع انتقال فناوری‌های شناختی به حوزه‌های آموزش و سلامت شناختی، ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، دانشگاه تربیت ‌دبیر شهید رجایی و آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز با هدف توسعه دانش شناختی و ایجاد خدمات فناورانه در حوزه آموزش و پرورش شناختی با یکدیگر همکاری می‌کنند.

این تعامل مشترک قرار است بستر لازم را برای تولید دانش کاربردی، تربیت نیروی انسانی متخصص و تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی فراهم آورد.

تقویت پژوهش‌های پایه و کاربردی در علوم شناختی، توسعه فناوری‌های کمک‌ آموزشی و ارزیابی شناختی برای مدارس و مؤسسات آموزشی، ایجاد زیرساخت‌های داده‌ای و نقشه‌برداری مغز برای پژوهش‌های ملی مرتبط با کاربردهای شناختی از محورهای این همکاری مشترک سه جانبه تعیین شده است.

کارشناسان و مدیران این سه نهاد تخصصی در جلسه‌ای، مسئله‌محور بودن همکاری‌ها و ترکیب ظرفیت‌های پژوهشی، آموزشی و زیرساختی را عامل افزایش کیفیت آموزش در حوزه شناختی، تولید ابزارهای پایش و توانبخشی شناختی، توانمندسازی معلمان و ارتقای جایگاه کشور در پژوهش‌های شناختی عنوان کردند.

طرفین همچنین با برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای معلمان، دانشجویان و پژوهشگران و اجرای پروژه‌های تحقیقاتی آزمایشی در سطح مدارس و مراکز علمی با بهره‌گیری از دانش هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در حوزه علوم شناختی موافقت کردند.

درچارچوب این همکاری مشترک این سه نهاد در امر حمایت‌های علمی و آموزشی و تحقیقاتی برای توسعه و گسترش دانش علوم و فناوری‌های شناختی، تربیت نیروی انسانی، طراحی و پیاده‌سازی راهکارهای آموزشی و توانمندسازی معلمان، تحلیل داده‌های پژوهشی و نیز هماهنگی و سیاست‌گذاری و اتصال نتایج پژوهشی به بازار و نهادهای متقاضی با یکدیگر همکاری می‌کنند.