۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۱

مبارکی: حمل یکسره کالا میان ایران و پاکستان شروع شد

زاهدان - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جنوب سیستان و بلوچستان، از آغاز حمل یکسره کالا میان ایران و پاکستان برای نخستین بار از پایانه مرزی ریمدان در جنوب شرق استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی گفت: نخستین محموله کالای وارداتی از مبدا بندر کراچی پاکستان از طریق پایانه مرزی ریمدان به مقصد بندر کنارک ایران حمل شد که این اقدام، فصل تازه‌ای در همکاری‌های حمل‌ونقلی و تجاری دو کشور را آغاز کرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان افزود: با فراهم شدن این امکان، شرایط لازم برای توسعه مبادلات مرزی و افزایش حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور ایران و پاکستان بیش از پیش مهیا شده است.

مبارکی ادامه داد: بر این اساس، اکنون تجار، بازرگانان و فعالان بخش حمل و نقل بین‌المللی می‌توانند کالاهای خود را به‌صورت مستقیم و بدون توقف از مبدا تا مقصد و با استفاده از ناوگان حمل و نقل دو کشور حمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح زمینه را برای تسریع و تسهیل حمل و نقل بین‌المللی فراهم می‌کند و موجب بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های مرز ریمدان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ارتباطی ایران و پاکستان خواهد شد.

