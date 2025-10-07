مبارکی: حمل یکسره کالا میان ایران و پاکستان شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مبارکی گفت: نخستین محموله کالای وارداتی از مبدا بندر کراچی پاکستان از طریق پایانه مرزی ریمدان به مقصد بندر کنارک ایران حمل شد که این اقدام، فصل تازهای در همکاریهای حملونقلی و تجاری دو کشور را آغاز کرد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان افزود: با فراهم شدن این امکان، شرایط لازم برای توسعه مبادلات مرزی و افزایش حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور ایران و پاکستان بیش از پیش مهیا شده است.
مبارکی ادامه داد: بر این اساس، اکنون تجار، بازرگانان و فعالان بخش حمل و نقل بینالمللی میتوانند کالاهای خود را بهصورت مستقیم و بدون توقف از مبدا تا مقصد و با استفاده از ناوگان حمل و نقل دو کشور حمل کنند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح زمینه را برای تسریع و تسهیل حمل و نقل بینالمللی فراهم میکند و موجب بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای مرز ریمدان بهعنوان یکی از مهمترین گذرگاههای ارتباطی ایران و پاکستان خواهد شد.
نظر شما