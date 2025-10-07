دلگان؛ قطب تولید کنجد سیستان و بلوچستان با چشم‌ انداز صادرات

خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فاطمه گلوی: شهرستان دلگان در جنوب سیستان و بلوچستان، به‌دلیل شرایط آب‌وهوایی گرم و خاک حاصل‌خیز، به یکی از مناطق مستعد و مهم در تولید کنجد کشور تبدیل شده است. توسعه کشت کنجد در این شهرستان با استقبال گسترده کشاورزان روبه‌رو بوده و نقش قابل‌توجهی در بهبود معیشت روستاییان ایفا کرده است.

کنجد دلگان به‌دلیل کیفیت بالا، روغن‌دهی مناسب و سازگاری با اقلیم منطقه، از شهرت ویژه‌ای برخوردار است. کشاورزان با بهره‌گیری از روش‌های نوین آبیاری و استفاده از بذرهای اصلاح‌شده، توانسته‌اند عملکرد مزارع خود را افزایش دهند.

جهاد کشاورزی شهرستان نیز با اجرای طرح‌های آموزشی و تأمین به‌موقع نهاده‌ها، از کشاورزان حمایت می‌کند. این حمایت‌ها به‌ویژه در زمینه تأمین بذر، مبارزه با آفات و ترویج کشت مکانیزه، به افزایش بهره‌وری کمک کرده است.

با تداوم این روند، دلگان می‌تواند جایگاه خود را به‌عنوان قطب اصلی تولید کنجد در شرق کشور تثبیت کرده و ضمن تأمین نیاز داخلی، زمینه صادرات این محصول باارزش را فراهم سازد.

برداشت بیش از ۱۰ هزار تن کنجد از مزارع دلگان پیش بینی می شود

مدیر جهاد کشاورزی دلگان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: شهرستان دلگان به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید کنجد در استان سیستان و بلوچستان، نقش برجسته‌ای در تأمین این محصول استراتژیک در کشور ایفا می‌کند.

قنبر نارویی افزود: در سال زراعی جاری سطح زیر کشت کنجد در این شهرستان به حدود چهار هزار و ۸۰۰ هکتار رسیده است.

وی اظهار داشت:با توجه به شرایط مطلوب آب و هوایی و تلاش کشاورزان منطقه، پیش‌بینی می‌شود تا پایان فصل برداشت، بیش از ۱۰ هزار تن کنجد از مزارع دلگان برداشت شود.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان بیان کرد: بیشترین ارقام کشت‌شده در این شهرستان شامل ارقام محلی، داراب و حلی است که به‌دلیل سازگاری بالا با اقلیم گرم و خشک منطقه و کیفیت مطلوب دانه، مورد استقبال کشاورزان قرار گرفته‌اند.

وی گفت: همچنین نوع شکوفایی گیاه در منطقه به گونه‌ای است که برداشت را تسهیل کرده و عملکرد در واحد سطح را افزایش می‌دهد.

حمایت از تولید کنندگان کنجد؛ زمینه صادرات این محصول را فرهم می کند

نارویی با اشاره به اهمیت این محصول در اقتصاد محلی افزود: کشت کنجد در دلگان علاوه بر تأمین بخشی از نیاز داخلی استان، نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای کشاورزان دارد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه کشت کنجد در سال‌های اخیر، موجب رونق فعالیت‌های جانبی همچون کارگاه‌های روغن‌کشی و بسته‌بندی نیز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی دلگان در ادامه از حمایت‌های جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید سخن گفت و بیان کرد: مهم‌ترین برنامه ما برای کمک به بهره‌برداران، تأمین به‌موقع بذر و نهاده‌های کشاورزی است تا کشاورزان بدون دغدغه بتوانند در زمان مناسب کشت خود را آغاز کنند.

وی همچنین بر تداوم آموزش‌های فنی و ترویجی، ارتقای شیوه‌های نوین آبیاری و بهبود فرآیند برداشت تأکید کرد.

نارویی در پایان خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از تولیدکنندگان کنجد در دلگان می‌تواند جایگاه این شهرستان را به عنوان قطب اصلی تولید کنجد در شرق کشور تثبیت کرده و زمینه صادرات این محصول باارزش را نیز فراهم سازد.

افزایش چشمگیر بهره وری با کنترل عوامل آفت در مزرعه

کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی شهرستان دلگان در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت و عملکرد محصول کنجد در این شهرستان، از کشاورزان خواست تا مبارزه با آفات و علف‌های هرز را به‌طور جدی در دستور کار خود قرار دهند.

علیرضا آذین گفت: بی‌توجهی به کنترل آفات و علف‌های هرز، یکی از عوامل اصلی کاهش عملکرد مزارع و افت کیفیت دانه‌های کنجد است.

وی تاکید کرد: در مقابل، رعایت اصول فنی مبارزه با این عوامل، می‌تواند به‌طور مستقیم موجب افزایش بهره‌وری و تولید محصول سالم‌تر شود.

کارشناس حفظ نباتات جهاد کشاورزی دلگان بیان کرد: کنترل اصولی علف‌های هرز در مراحل ابتدایی رشد گیاه، از رقابت آن‌ها با بوته‌های کنجد در جذب آب و مواد غذایی جلوگیری کرده و به رشد یکنواخت مزرعه کمک می‌کند.

وی افزود: زمان‌بندی مناسب در سم‌پاشی، وجین مکانیکی و استفاده از روش‌های تلفیقی از جمله اقدامات مؤثری است که می‌تواند عملکرد در واحد سطح را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

کشت کنجد در دلگان راهکار توسعه پایدار کشاورزی در منطقه است

آذین در پایان بر لزوم توجه به آفات رایج در مزارع کنجد تأکید کرد و گفت: رعایت اصول زراعی، بازدید مستمر از مزارع و استفاده به‌ موقع از سموم توصیه‌شده، نقش مهمی در پیشگیری از خسارت‌های احتمالی دارد.

کشت کنجد در شهرستان دلگان نه‌تنها به عنوان یک فعالیت اقتصادی، بلکه به‌عنوان راهی پایدار برای توسعه کشاورزی منطقه مطرح است.

این محصول با نیاز آبی کم، مقاومت بالا در برابر شرایط اقلیمی سخت و ارزش اقتصادی قابل توجه، توانسته جایگاه ویژه‌ای در الگوی کشت شهرستان پیدا کند. استمرار حمایت‌های فنی و تأمین به‌موقع نهاده‌ها از سوی جهاد کشاورزی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ و ارتقای این جایگاه دارد.

با افزایش آگاهی کشاورزان نسبت به مدیریت مزرعه، کنترل آفات و استفاده از فناوری‌های نوین، می‌توان انتظار داشت تولید کنجد در دلگان علاوه بر پاسخ‌گویی به نیاز بازار داخلی، زمینه صادرات و فرآوری صنعتی نیز فراهم شود. توسعه صنایع تبدیلی مرتبط با کنجد، گام بعدی در جهت ایجاد اشتغال پایدار و تحقق اقتصاد مقاومتی در این منطقه است.