به گزارش خبرگزاری مهر، معتمدین و ریش سفیدان شهرستان زاهدان، در دیدار نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان ، نقش محوری رهبری در ایجاد آرامش و همبستگی و صیانت از حقوق مردم را مورد تأکید قرار دادند. همچنین، تلاش‌ها و مواضع روشنگرانه نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در این پرونده و مسائل استان مورد تقدیر قرار گرفت.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان در این دیدار اظهار داشت: هر اقدام و پیگیری‌ای که انجام شده، به‌واسطه هدایت مقام معظم رهبری بوده است.

آیت الله مصطفی محامی تأکید کرد: رهبری از همان ابتدا پیگیر حوادث ۸ مهر بوده‌اند و تأکیدات خاصی برای مدیریت بحران و احقاق حقوق مردم داشته‌اند.

امام جمعه زاهدان افزود: همچنین، بعد از حوادث ۸ مهر، پیگیری‌های مستمری در خصوص اقدامات قضائی انجام شد تا به نتیجه خوبی رسید.

وی بیان کرد: از دیگر نکات مهم، تلاش برای ایجاد وحدت و وفاق میان اقشار مختلف مردم و دلجویی و ایجاد صلح و سازش بود.

آیت الله محامی تأکید داشت: در این روند باید تمامی طیف‌ها مشارکت کنند و از اختلافات اجتناب شود.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: پرونده ۸ مهر باید به‌طور مستقل از پرونده‌های دیگر پیگیری و به نتایج واقعی آن توجه ویژه شود تا حقوق مردم به درستی احقاق شود.