به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صفاریزاده پیش از ظهر سه شنبه در برنامه پرس و جو افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۴۷ باند کلاهبرداری سایبری در استان مازندران شناسایی و متلاشی شدهاند.
وی گفت: بیش از ۳۰۰۰ پرونده مرتبط با جرایم سایبری تشکیل شده و ۸۳۳ متهم در این زمینه دستگیر شدهاند که نشاندهنده افزایش ۲۱ درصدی کشف این جرایم نسبت به سال گذشته است.
رئیس پلیس فتای مازندران، با اشاره به فعالیت شبانهروزی مرکز فرماندهی پلیس فتا گفت که همکارانش به صورت مستمر و شبانهروزی خدماترسانی و راهنمایی مردم را انجام میدهند، زیرا کلاهبرداران سایبری معمولاً در ساعتهای غیراداری و تعطیلات فعالتر هستند.
وی افزود: باندهای کشف شده عمدتاً در زمینه کلاهبرداری الکترونیکی، فیشینگ و برداشتهای غیرمجاز از کارتهای بانکی فعالیت داشتهاند. همچنین پروندههای متعددی در حوزه کپیبرداری از کارتهای بانکی (اسکیمر) شناسایی شده است.
رئیس پلیس فتای مازندران با اشاره به گستردگی جرایم سایبری گفت:جرایم نوین سایبری هر سال پیچیدهتر میشوند و ممکن است یک پرونده کلاهبرداری فیشینگ چند استان را در بر گیرد. همچنین تاکید کرد که عدم آگاهی و سواد دیجیتال کافی باعث میشود افراد به راحتی طعمه کلاهبرداران شوند.
وی تصریح کرد :سن متهمان جرایم سایبری بین ۱۸ تا ۳۵ سال است و بیشتر آنها در این بازه سنی فعالیت دارند.
وی به پروندههای شاخص در استان اشاره کرد و گفت که یک نفر در تنکابن با راهاندازی سایت فروش تلفن همراه با قیمتهای بسیار پایین ۱۳۰ نفر شاکی داشته است. همچنین پرونده اسکیمر با ۴۰۰ شاکی در مازندران شناسایی و پیگیری شده است.
در پایان سرهنگ صفاریزاده یادآور شد: مازندران در زمینه کشفیات و شناسایی باندهای جرایم سایبری رتبه نخست کشور را در سال گذشته کسب کرده است.
