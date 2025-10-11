به گزارش خبرگزاری مهر، سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا اظهار داشت: راهبردی‌ترین نکته در توزیع تأمین امنیت سایبری که پلیس فتا به آن دست یافته استفاده از مشارکت مردمی و متخصصان امر است و با کمک و همراهی متخصصان و مردم می‌توانیم تأمین امنیت سایبری را به نحوه مطلوب تأمین کنیم.

وی امنیت سایبری را ستون فقرات اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: عزیزانی که در حوزه‌های مختلف تأمین امنیت سایبری دارای استعداد، توانایی و تجربه هستند، توانستند خیلی زیاد در تأمین امنیت سایبری پلیس فتا را یاری دهند از این رو حتی به استان‌ها اعلام شد تا از توان و استعداد این عزیزان در حوزه استانی استفاده کنند.

سردار مجید با اشاره به حمله سایبری به نوبیتکس در جریان حملات رژیم صهیونیستی، گفت: با توجه به آسیب جدی که به ساختمان پلیس فتا در جریان حمله رژیم صهوینستی مورد تهاجم قرار گرفته بود، اما نیروهای خدوم و زحمت کش پلیس فتا به ارزیابی و تحلیل این حمله پرداخته و با کمک به نوبیتکس مانع از زیان و خسارت به شهروندان شدند.

پلیس فتا پیش‌رو در برگزاری رویدادهای باگ بانتی

سیدمحمد امین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی نیز با حضور در این رویداد گفت: تمامی دستگاه‌های دولتی برای شناخت نقاط ضعف و آسیب‌پذیر سایبری خود باید رویدادهای باگ بانتی برگزار کنند و با کمک متخصصان این امر قبل از حملات سایبری نقاط آسیب پذیر خود را برطرف کنند.

وی پلیس فتا را پیش‌رو در برگزاری رویدادهای باگ بانتی خواند و گفت: مرکز ماهر، افتا و پدافند نیز باید چنین برگزاری چینی رویدادهایی را در زیر مجموعه‌های خود پیگیر کنند و با شناخت نقاط ضعف و آسیب‌پذیر به دنبال بر طرف کردن مشکلات باشند.

آقامیری با اشاره به بیمه کردن دارایی‌های سایبری کسب و کارها افزود: برای بیمه کردن دارایی‌های سایبری ارزیابی نیز از سوی شرکت‌های بیمه‌ای صورت خواهد گرفت و هزینه بیمه با توجه به تأمین امنیت زیر ساخت‌های سایبری شرکت‌ها تعیین می‌شود.

این مقام انتظامی ادامه داد: اینجا شرکت‌های تأمین کننده امنیت سایبری نقش آفرین می‌کنند و با دریافت مبلغ کمتر نه تنها تأمین کننده امنیت زیر ساخت‌های سایبری کسب و کارها را تأمین کرده بلکه هزینه‌های بیمه را نیز کاهش می‌دهند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی هزینه‌های جنگ را نسبت به حملات سایبری بسیار کمتر خواند و گفت: حملات سایبری نه تنها راحت‌تر است بلکه محکومیت‌های جهانی کمتری نیز در پی دارد لذا شاهد افزایش حملات سایبری هستیم.

شایان ذکر است، با حضور گسترده پلتفرم‌های بزرگ کشور، شرکت‌های بخش خصوصی و جمعی از نخبگان و متخصصان حوزه امنیت، دومین دوره رویداد ملی با پارتی ای ۱۰۰ نفر از برترین متخصصین امنیتی و تیم‌های سایبری کشور در قالب یک برنامه سه‌روزه و نظارت شده، امنیت پلتفرم‌های برگزیده را به چالش کشیدند تا نقاط آسیب‌پذیر احتمالی شناسایی و گزارش شود؛ گامی که به گفته مسئولان، می‌تواند سطح امنیت خدمات دیجیتال در کشور را به‌طور چشمگیری افزایش دهد.