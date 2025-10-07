به گزارش خبرنگار مهر، حکمتالله هاشمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه ویژه زنجان در حوزه امداد هوایی، اظهار کرد: استان زنجان جزو معدود استانهایی است که موفق به دریافت مجوز استقرار بالگرد امدادی «امآی ۱۷» شد و این اقدام در شرایطی انجام گرفت که زیرساختهای لازم از جمله آشیانه و امکانات فنی در استان وجود نداشت.
وی افزود: این بالگرد که از بهترین مدلهای امدادی در کشور است، با پیگیریهای صورتگرفته و با وجود محدودیتهای فنی و تجهیزاتی، به استان زنجان منتقل شد که این موضوع نشان از نگاه مثبت مسئولان کشوری به توان و اهمیت استان در حوزه امدادرسانی دارد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با بیان اینکه این بالگرد در جریان جنگ ۱۲ روزه دچار آسیب شد، گفت: متأسفانه بالگرد مورد اصابت موشک قرار گرفت و حدود ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به بدنه و سیستمهای فنی آن وارد شد. با این حال، مجموعه هلالاحمر با همکاری مسئولان استان و کشور، موضوع بازسازی و احیای کامل آن را در دستور کار قرار داده است.
هاشمی ادامه داد: بالگرد «امآی ۱۷» اکنون در مرحله اورهال و بازسازی قرار دارد و این فرایند به دلیل پیچیدگیهای فنی، حدود ۹ ماه زمان خواهد برد.
به گفته وی، پس از تکمیل بازسازی، این بالگرد مجدداً به چرخه امدادرسانی بازمیگردد و در خدمت مأموریتهای انسانی و امدادی استان قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به حمایت استانداری زنجان از این پروژه، اظهار کرد: خوشبختانه استانداری مبلغی برای احداث آشیانه این بالگرد اختصاص داده و مذاکرات لازم با مسئولان فرودگاه زنجان برای جانمایی و آغاز عملیات اجرایی در حال انجام است. بهزودی استارت احداث آشیانه زده خواهد شد تا استان از زیرساخت کامل امداد هوایی برخوردار شود.
مدیرکل هلالاحمر استان زنجان با تأکید بر نقش راهبردی این بالگرد در مأموریتهای امدادی، گفت: بالگرد «امآی ۱۷» فقط مخصوص مأموریتهای نجات نیست، بلکه در شرایط بحرانی همچون برف و کولاک، میتواند تا ۳۰ تا ۴۰ نفر را جابهجا کند و به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم نجات جمعی در کشور شناخته میشود.
هاشمی تصریح کرد: وجود چنین بالگردی در استان، یک دارایی ارزشمند و استراتژیک برای زنجان محسوب میشود و باید همه دستگاهها برای حفظ، نگهداری و بهرهبرداری از این سرمایه همکاری کنند.
وی خاطرنشان کرد: جمعیت هلالاحمر استان زنجان تمام تلاش خود را بهکار گرفته تا پس از تکمیل بازسازی و احداث آشیانه، این بالگرد بار دیگر به پرواز درآید و در مأموریتهای امدادی، نجات مصدومان، انتقال بیماران و کمک به آسیبدیدگان حوادث طبیعی نقشآفرینی کند.
