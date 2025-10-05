  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

هاشمی: ۸۳ هزار نفر تحت حمایت هلال‌احمر زنجان قرار گرفتند 

هاشمی: ۸۳ هزار نفر تحت حمایت هلال‌احمر زنجان قرار گرفتند 

زنجان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: ۸۳ هزار نفر در حوزه های درمانی، دارویی، معیشتی و توانبخش تحت حمایت هلال‌احمر زنجان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: این جمعیت در ۶ ماه نخست سال‌جاری با همراهی خیرین و اجرای برنامه‌های متنوع حمایتی و داوطلبانه، خدمات گسترده‌ای به خانواده‌های نیازمند، بیماران و مناطق محروم ارائه کرده و در مجموع از ۸۳ هزار و ۱۱۸ بیمار و فرد نیازمند در حوزه‌های درمانی، دارویی، معیشتی و تجهیزات پزشکی با ارزشی بیش از ۱۵ میلیارد تومان حمایت کرده است.

هاشمی از اجرای گسترده برنامه‌های هلال احمر استان در بخش‌های حمایتی و داوطلبانه در نیمه نخست سال جاری در سطح استان خبر داد و افزود: در راستای تقویت سرمایه‌های اجتماعی و گسترش خدمات بشردوستانه، اقدامات مؤثری در این حوزه صورت گرفته است.

وی افزود: در شش ماه اخیر، در بخش حمایتی به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حوزه‌های داروخانه ، درمانگاه و توانبخشی از بخش تخصیصی سازمان و خیرین به ۲ هزار نفر از افراد بی‌بضاعت کمک شده است و ۳ هزار و ۹۹۰ نفر از افراد محلات کم‌برخوردار از خدمات رایگان هلال احمر در طرح کاروان سلامت و نذر خدمت ۸ استانی بهره مند شدند.

وی همچنین ادامه داد: داوطلبان هلال احمر در طرح ملی نیابت، به منزل ۶۶۶ نفر از خانواده‌های شهدا و سالمندان و ۲۵ سرای کودکان بی‌سرپرست مراجعه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: در حوزه کمک‌های معیشتی نیز در این مدت، ۹۵۰۰ بسته معیشتی میان خانواده‌های نیازمند و کم‌برخوردار استان توزیع شده است. همچنین در اقدامی انسان‌دوستانه با عنوان طرح ملی حمایت ماندگار، داوطلب مشارکت کرده و ۱۵۰ نفر اقدام به اهدای خون به نیازمندان کردند.

وی افزود: در طرح مرهم مهر ۴، به ارزش ریالی بیش از ۳ میلیارد ریال، بیش از ۵۰۰ قلم دارو برای زائران اربعین حسینی جمع‌آوری شده است.

هاشمی تصریح کرد: خیرین و نیک‌اندیشان زنجانی در نیمه نخست سالجاری با اهدای یک دستگاه اکسیژن‌ساز، دو دستگاه ویلچر و یک دستگاه ساکشن پرتابل و دو عدد کپسول اکسیژن به بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر استان زنجان کمک کرده‌اند. ارزش ریالی این اقدام نیک، ۱۰۰ میلیون تومان است. بانک امانات تجهیزات پزشکی هلال‌احمر، یک خدمت انسانی و حمایتی است که با هدف کمک به بیماران نیازمند و کاهش هزینه‌های درمانی آنان راه‌اندازی شده و تجهیزات و وسایل پزشکی به‌صورت امانت و موقت در اختیار افراد قرار می‌گیرد که در این مدت ۸۰۰ نفر از افراد نیازمند به این تجهیزات از این بانک خدمات دریافت کردند.

وی ادامه داد : در آستانه سال تحصیلی جدید، خیرین و نیکوکاران هلال‌احمر استان یک‌هزار و ۳۸۵ بسته لوازم‌التحریر به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون را در قالب طرح ارمغان مهر میان دانش‌آموزان نیازمند توزیع کردند.

هاشمی خاطرنشان کرد: مردم نیک‌اندیش زنجانی می‌توانند از طریق شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۰۰۳۱۴۴۵ در این اهدای نیکوکارانه جهت سلامت بیماران نیازمند سهیم باشند.

کد خبر 6611891

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها