به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: این جمعیت در ۶ ماه نخست سالجاری با همراهی خیرین و اجرای برنامههای متنوع حمایتی و داوطلبانه، خدمات گستردهای به خانوادههای نیازمند، بیماران و مناطق محروم ارائه کرده و در مجموع از ۸۳ هزار و ۱۱۸ بیمار و فرد نیازمند در حوزههای درمانی، دارویی، معیشتی و تجهیزات پزشکی با ارزشی بیش از ۱۵ میلیارد تومان حمایت کرده است.
هاشمی از اجرای گسترده برنامههای هلال احمر استان در بخشهای حمایتی و داوطلبانه در نیمه نخست سال جاری در سطح استان خبر داد و افزود: در راستای تقویت سرمایههای اجتماعی و گسترش خدمات بشردوستانه، اقدامات مؤثری در این حوزه صورت گرفته است.
وی افزود: در شش ماه اخیر، در بخش حمایتی به مبلغ ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان در حوزههای داروخانه ، درمانگاه و توانبخشی از بخش تخصیصی سازمان و خیرین به ۲ هزار نفر از افراد بیبضاعت کمک شده است و ۳ هزار و ۹۹۰ نفر از افراد محلات کمبرخوردار از خدمات رایگان هلال احمر در طرح کاروان سلامت و نذر خدمت ۸ استانی بهره مند شدند.
وی همچنین ادامه داد: داوطلبان هلال احمر در طرح ملی نیابت، به منزل ۶۶۶ نفر از خانوادههای شهدا و سالمندان و ۲۵ سرای کودکان بیسرپرست مراجعه کردند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: در حوزه کمکهای معیشتی نیز در این مدت، ۹۵۰۰ بسته معیشتی میان خانوادههای نیازمند و کمبرخوردار استان توزیع شده است. همچنین در اقدامی انساندوستانه با عنوان طرح ملی حمایت ماندگار، داوطلب مشارکت کرده و ۱۵۰ نفر اقدام به اهدای خون به نیازمندان کردند.
وی افزود: در طرح مرهم مهر ۴، به ارزش ریالی بیش از ۳ میلیارد ریال، بیش از ۵۰۰ قلم دارو برای زائران اربعین حسینی جمعآوری شده است.
هاشمی تصریح کرد: خیرین و نیکاندیشان زنجانی در نیمه نخست سالجاری با اهدای یک دستگاه اکسیژنساز، دو دستگاه ویلچر و یک دستگاه ساکشن پرتابل و دو عدد کپسول اکسیژن به بانک امانات تجهیزات پزشکی هلالاحمر استان زنجان کمک کردهاند. ارزش ریالی این اقدام نیک، ۱۰۰ میلیون تومان است. بانک امانات تجهیزات پزشکی هلالاحمر، یک خدمت انسانی و حمایتی است که با هدف کمک به بیماران نیازمند و کاهش هزینههای درمانی آنان راهاندازی شده و تجهیزات و وسایل پزشکی بهصورت امانت و موقت در اختیار افراد قرار میگیرد که در این مدت ۸۰۰ نفر از افراد نیازمند به این تجهیزات از این بانک خدمات دریافت کردند.
وی ادامه داد : در آستانه سال تحصیلی جدید، خیرین و نیکوکاران هلالاحمر استان یکهزار و ۳۸۵ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون را در قالب طرح ارمغان مهر میان دانشآموزان نیازمند توزیع کردند.
هاشمی خاطرنشان کرد: مردم نیکاندیش زنجانی میتوانند از طریق شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۸۴۰۰۰۳۱۴۴۵ در این اهدای نیکوکارانه جهت سلامت بیماران نیازمند سهیم باشند.
