به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در نشست مشترک جمعیت هلالاحمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) با سفیر طرح یاس گفت: طرح یاس که بهصورت مشترک بین هلالاحمر و کمیته امداد امام خمینی(ره) اجرا میشود، طرحی فاخر و اثرگذار است. در راستای این طرح، توانمندیها و استعدادهای دختران یاس شناسایی میشود و وظیفه ما این است که کمک کنیم این توانمندیها شکوفا شود.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان زنجان افزود: آنچه امروز باید از آن درس بگیریم و جزو مؤلفههای سازمانی خود قرار دهیم، همافزایی و ادبیات مشترک است که این امر بسیار ارزشمند است. بر این باوریم که طرح «یاس» (یاران آیندهساز) میتواند برای مردم این منطقه منشأ خیر باشد.
وی با بیان اینکه حمایت از سلامت انسانها و تسکین آلام بشری جزو اصول دینی ماست، ادامه داد: بر همین اساس اعتقاد، ایمان و تعهد ما اخلاقمداری است و باید به انسانها ارزش قائل شویم و شایستهسالاری را در جامعه نهادینه کنیم. این امر میتواند مبنای تحقق حمایت از سلامت انسانها و تسکین آلام بشری باشد.
هاشمی افزود: جمعیت هلالاحمر افتخار دارد در خدمت نهاد ارزشمند کمیته امداد امام خمینی(ره) باشد. کمیته امداد بسیار هوشمندانه و علمی حرکت کرده است و باید با بهرهگیری از پیشرفتها، بتوانیم تکنولوژی و هوش مصنوعی را نیز در فعالیتها وارد کنیم تا سرعت و کیفیت خدمات افزایش یابد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) یکی از نهادهای اثرگذار کشور است که فعالیتهای علمی و تحقیقی ارزشمندی برای مددجویان و جامعه هدف خود انجام داده است. این نهاد در حوزه کارآفرینی و اشتغالزایی میتواند بهعنوان یک الگو و مرجع برای مراکز علمی و دانشبنیان فعال در این حوزه مطرح باشد.
وی با اشاره به اینکه جمعیت هلالاحمر در سطح کشور دبیرخانه مجمع خیرین سلامت را بر عهده دارد، ادامه داد: هلالاحمر در زمینه بهداشت و درمان در خدمت کمیته امداد برای کمک به مددجویان است. همچنین اعضای طرح یاس بهعنوان یکی از کانونهای اثرگذار هلال احمر، در زمینه کارآفرینی و افزایش خلاقیت از طریق ظرفیت هوش مصنوعی، فعالیت داشته باشند.
هاشمی تصریح کرد: در حوزه آموزش و پژوهش، برنامههای ویژهای برای تقویت روحیه اجتماعی در اختیار اعضای طرح یاس قرار میگیرد. در حوزه امداد و نجات نیز این افراد میتوانند با توجه به آموزشها و مهارتها، در مسیر اشتغالزایی گام بردارند. همچنین در خانههای هلال، فعالیتهای کارآفرینی مانند خیاطی برای این اعضا راهاندازی خواهد شد. اعضای طرح یاس میتوانند در دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی جمعیت هلالاحمر نیز با تخفیف ویژه ادامه تحصیل دهند.
وی افزود: این دانشگاه بهعنوان یک دانشگاه بینالمللی رسالت خود را در سطح کشور انجام میدهد و در تلاش هستیم بُعد بینالمللی آن را در استان زنجان نیز محقق کنیم.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان با اشاره به فعالیتهای این جمعیت در سال گذشته خاطرنشان کرد: یک طرح ملی نذر خدمت ۷ در مناطق دورافتاده استان هرمزگان با هدف ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، سلامتمحور، نصب دستگاه تصفیه آب و … با حضور پزشکان فوقتخصص، متخصص و پرستاران داوطلب جمعیت هلالاحمر استان زنجان اجرا شد.
وی گفت: در اجرای طرح یاس باید تمامی حوزههای هلالاحمر مشارکت و فعالیت چشمگیر داشته باشند. این طرح یک نمونه موفق است و باید از طریق آن توانمندی اقشار مختلف شناسایی و تقویت شود.
امضای میثاق نامه بین کمیته امداد و هلال احمر
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان در جلسه طرح یاس اظهار داشت: طرح ملی یاس (یاران آسیب ستیز ) با هدف ارائه آموزش های امداد ونجات در راستای توانمندسازی مددجویان عزیز تحت حمایت کمیته امداد استان در ابعاد فرهنگی، روان شناختی واجتماعی با همکاری دو نهاد حمایتی جمعیت هلال احمر وکمیته امداد اجرا شده است.
جعفر روشن سرشت افزود: اهداف اصلی این طرح شامل ارتقای عزتنفس، پذیرش مسئولیت اجتماعی، حضور فعال در فعالیتهای جمعی، افزایش دانش و مهارت در حوزه امداد و کمکهای اولیه، ترویج فرهنگ خودامدادی و دگرامدادی و ایجاد انگیزه برای نقشآفرینی در امور خیریه و داوطلبانه است.
مدیرکل کمیته امداد استان زنجان تصریح کرد: هدف از این نشست مشترک هم ، همافزایی ظرفیتها و خدمات این دو نهاد انساندوست برای ارتقای سطح آموزشی، مهارتی و توانمندسازی دختران طرح یاس است.
وی گفت: در طرح ملی یاس مددجویان کمیته امداد به عنوان مسئولان و رابطین خانههای هلال، سازماندهی و آموزشهای همگانی، امدادی و پیشگیرانه از آسیبهای اجتماعی را با تشکیل گروههای موردنیاز در زمان وقوع حوادث عهده دار می شوند.
