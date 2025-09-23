به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی گفت: سازمان داوطلبان هلالاحمر به عنوان بزرگترین نهاد بینالمللی عامالمنفعه، با همراهی خیرین و داوطلبان، همواره در جهت حمایت از خانوادههای محروم و دانشآموزان آسیبپذیر گام برمیدارد و طرح ارمغان مهر نیز با همین هدف در سراسر کشور اجرا میشود.
وی اظهار کرد: خیرین و نیکوکاران هلالاحمر استان یکهزارو ۳۸۵ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال بین دانشآموزان نیازمند تاکنون توزیع کردند.
هاشمی افزود: طرح ارمغان مهر با هدف حمایت از تحصیل دانشآموزان مناطق محروم و دورافتاده و با رعایت کامل کرامت انسانی، در آستانه سال تحصیلی جدید و با مشارکت خیرین و مردم نوعدوست استان از ۱۵ شهریورماه آغاز و تا ۳۰ مهرماه جاری اجرا خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان یادآور شد: در مهرماه سال گذشته نیز خیرین و داوطلبان این جمعیت ۲٬۳۳۵ بسته لوازمالتحریر به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۷۰ میلیون ریال میان دانشآموزان بیبضاعت توزیع کرده بودند.
گفتنی است پویش ملی ارمغان مهر۱۴۰۴ با هدف تأمین و توزیع بستههای نوشتافزار، کفش و کیف مدرسه دانشآموزان در مناطق کمتر برخوردار استان با یاری خیرین و نیک اندیشان زنجانی در حال اجرا میباشد.
