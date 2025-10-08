معجزه انقلاب در روستاها؛ برق رسانی به ۴ نقطه در هر روز

به گزارش خبرنگار مهر، مجید برنگی در مراسم برق رسانی به روستای تنگل شکراب بیرجند از دستاوردهای گسترده صنعت برق در توسعه زیرساخت‌های روستایی خبر داد.

مجری طرح تأمین برق روستایی کشور شرکت توانیر با اشاره به برق‌دار شدن روستای تنگل شکرآب در استان خراسان جنوبی گفت: در حال حاضر کشور ما دارای ۵۹ هزار روستای برق‌دار است و عملاً ۹۹.۸ درصد جمعیت روستایی از نعمت برق برخوردارند.

وی افزود: این رقم در استان خراسان جنوبی حتی بالاتر و به ۹۹.۹ درصد می‌رسد.

برنگی بیان کرد: در صورتی که روستایی دارای شرایط قانونی لازم باشد، هیچ‌گونه محدودیت بودجه‌ای برای برق‌دار کردن آن نداریم و به‌محض دریافت مجوزهای قانونی، اقدام می‌کنیم.

مجری طرح تأمین برق روستایی کشور شرکت توانیر با اشاره به شرایط خاص زندگی عشایری تصریح کرد: با توجه به کوچ‌نشینی عشایر، امکان بهره‌مندی دائم از شبکه سراسری برق وجود ندارد.

وی ادامه داد: بر همین اساس، صنعت برق با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، پنل‌های خورشیدی قابل حمل تولید کرده است و این پنل‌ها به عشایری که در یکی از مسیرهای کوچ خود فاقد برق هستند، اهدا می‌شود.

برنگی افزود: در این طرح تنها ۱۰ درصد از هزینه این پنل‌ها را عشایر پرداخت می‌کنند و مابقی توسط صنعت برق تأمین می‌شود.

به گفته مجری طرح تأمین برق روستایی کشور، تاکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه پنل خورشیدی قابل حمل در میان عشایر توزیع شده است.

وی اظهار امیدواری کرد که تا پایان امسال یا حداکثر سال آینده، هیچ عشایری در کشور باقی نماند که در مسیر کوچ خود از نعمت برق محروم باشد.

برنگی با اشاره به روند تاریخی توسعه برق‌رسانی در کشور گفت: تعداد روستاهای برق دار کشور بعد از انقلاب اسلامی به ۵۹ هزار روستا رسیده است؛ یعنی ۱۳ برابر دروان گذشته روستاها برق دار شدند.

مجری طرح تأمین برق روستایی کشور شرکت توانیر افزود:به‌طور میانگین در جمهوری اسلامی ایران، هر روز چهار روستا برق‌دار شده‌اند که این نشان از یک حرکت جهادی در توسعه خدمات‌رسانی دارد.

برنگی گفت: در کنار این اقدامات، طرح‌های بهسازی شبکه برق در روستاها نیز در حال اجراست و از میان ۵۹ هزار روستای برق‌دار، حدود ۲۵ هزار روستا نیازمند نوسازی شبکه بودند که این طرح با سرعت در حال انجام است.

وی اظهار کرد: تا امروز ۲۳۰ همت از منابع صنعت برق در حوزه توسعه روستایی و عشایری هزینه شده است و سهم استان خراسان جنوبی از این اعتبارات نیز عدد مطلوبی بوده که با تلاش مدیران استان و پیگیری آقای دکتر دادگر به‌خوبی جذب و هزینه شده است.