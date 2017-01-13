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۲۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

مدیرعامل شرکت برق استان ایلام خبر داد:

بهره‌ مندی ۲ هزار خانوار عشایر استان ایلام از انرژی‌های ‌نو

بهره‌ مندی ۲ هزار خانوار عشایر استان ایلام از انرژی‌های ‌نو

ایلام-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام از توزیع دو هزار و ۴۲۵ پنل خورشیدی برای استفاده در مناطق عشایر نشین استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شیرخانی با بیان اینکه امسال دو هزار و ۴۲۵ دامدار و کوچ‌ رو در استان از صنعت برق خورشیدی برخوردار می شوند، افزود: تجهیزات مورد نیاز برای نصب وسایل مورد نیاز این تعداد عشایر و دامدار خریداری شده و تا قبل از آغاز دهه مبارک فجر تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی افزود: این پنل ها برق مورد نیاز خانوارهای عشایری را در بخش رفاهی از جمله روشنایی و تامین برق لوازم خانگی و اطلاع رسانی را تامین می کند.

شیرخانی یادآور شد: متقاضیان درخواست پنل های خورشیدی تنها ۱۵ درصد هزینه آن را می پردازند و ۸۵ درصد باقی هزینه آن توسط شرکت توانیر پرداخت می شود.

وی گفت: همچنین در جریان بازدید کارشناسان وزارت نیرو از روستای «توه سیه» در شهرستان ایوان و روستای کوه نشین در شهرستان دره شهر با احداث و نصب پنل خورشیدی در این دو روستا نیز موافقت شد که مقدمات کار آنها در دست اجرا است.

کد مطلب 3875463

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