به گزارش خبرگزاری مهر، هادی شیرخانی با بیان اینکه امسال دو هزار و ۴۲۵ دامدار و کوچ‌ رو در استان از صنعت برق خورشیدی برخوردار می شوند، افزود: تجهیزات مورد نیاز برای نصب وسایل مورد نیاز این تعداد عشایر و دامدار خریداری شده و تا قبل از آغاز دهه مبارک فجر تحویل متقاضیان خواهد شد.

وی افزود: این پنل ها برق مورد نیاز خانوارهای عشایری را در بخش رفاهی از جمله روشنایی و تامین برق لوازم خانگی و اطلاع رسانی را تامین می کند.

شیرخانی یادآور شد: متقاضیان درخواست پنل های خورشیدی تنها ۱۵ درصد هزینه آن را می پردازند و ۸۵ درصد باقی هزینه آن توسط شرکت توانیر پرداخت می شود.

وی گفت: همچنین در جریان بازدید کارشناسان وزارت نیرو از روستای «توه سیه» در شهرستان ایوان و روستای کوه نشین در شهرستان دره شهر با احداث و نصب پنل خورشیدی در این دو روستا نیز موافقت شد که مقدمات کار آنها در دست اجرا است.