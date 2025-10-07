به گزارش خبرنگار مهر، مجاهد بنیعامریان ظهر سه شنبه در جریان دیدار با مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان اظهار کرد: گاز طبیعی نعمتی الهی است و گسترش شبکههای گازرسانی در هر منطقه، نشاندهنده توسعه و ارتقای شاخصهای رفاه و آسایش مردم است.
وی با اشاره به اهمیت همکاری رسانه و نهادهای خدماترسان افزود: شرکت گاز استان کردستان در مسیر توسعه و رشد اقتصادی استان گامهای مؤثری برداشته و امروز صنایع استان دغدغهای در تأمین انرژی ندارند؛ با این حال صرفهجویی در بخش خانگی بهویژه در فصل سرما ضروری است تا گازرسانی به واحدهای خدماتی و صنعتی دچار اختلال نشود.
مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان با تأکید بر ضرورت همکاریهای رسانهای در این زمینه تصریح کرد: صدا و سیما با بهرهگیری از ظرفیت تولید محتوا، برنامههای مشارکتی و اطلاعرسانی گسترده، آماده است در فرهنگسازی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی نقشآفرینی کند.
ضریب نفوذ گاز طبیعی در کردستان به ۱۰۰ درصد رسید
در این دیدار مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان نیز با تبریک انتصاب مدیرکل جدید صدا و سیما، گزارشی از عملکرد شرکت ارائه داد و گفت: ضریب نفوذ گاز طبیعی در استان به ۱۰۰ درصد رسیده و هماکنون ۳۳ شهر، یکهزار و ۶۶۰ روستا و ۱۴۶ کوخ مرزی تحت پوشش گاز طبیعی قرار دارند.
احمد فعلهگری، با اشاره به فرارسیدن فصل سرد سال افزود: رعایت نکات ایمنی در استفاده از وسایل گازسوز، نصب کلاهک H برای دودکشها و استفاده از وسایل استاندارد، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری میکند.
فعلهگری با بیان اینکه شرکت گاز کردستان در کنار گسترش خدمات، توجه ویژهای به فرهنگ مصرف ایمن دارد، خاطرنشان کرد: همکاری رسانه ملی در ترویج الگوی مصرف بهینه و اطلاعرسانی به مردم، نقشی تعیینکننده در تحقق اهداف راهبردی شرکت ملی گاز ایران دارد.
در پایان این نشست، طرفین بر گسترش تعاملات دو سویه میان شرکت گاز و صدا و سیمای مرکز کردستان در حوزه اطلاعرسانی و آموزش عمومی تأکید کردند.
