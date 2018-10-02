۱۱۴۵ روستای کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان کردستان احمد فعله گری با بیان اینکه آهنگ توسعه در زمینه تامین گازطبیعی در فضای شهرها و روستاهای استان کردستان طنین انداز شده است، اظهارداشت: در تحقق روند تامین انرژی مستمر و پایدار برای مردم استان نقش شرکت گاز استان کردستان غیرقابل انکار است.

وی در مورد برخورداری روستاهای استان از نعمت گاز طبیعی افزود: تا سال ۱۳۸۳ تنها ۱۶ روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار بودند و عمدتا روستاهای بود که به شهر و خطوط گازرسانی نزدیک یا در مجاورت آن قرار داشت اما امروز هزار و ۱۴۵ روستای کردستان از نعمت گاز طبیعی برخوردارند.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان به وضعیت موجود گازرسانی روستایی در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جهش بسیار زیادی در زمینه گازرسانی به شهرها و روستاهای استان کردستان مشاهده می شود و در حال حاضر از ۳۰ شهر ۲۹ شهر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.

فعله گری به افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی اشاره کرد و و آن را نشانه افزایش سطح رفاه دانست و یادآور شد: با افتتاح طرح های گازرسانی روستایی در هفته دولت ضریب نفوذ گاز در جمعیت روستایی با افزایش سه درصدی روبرو و به ۸۸ درصد ارتقاء و تا پایان سال این ضریب به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت.

وی در مورد درصد بهره مندی روستائیان در سال های گذشته از گاز طبیعی اشاره کرد و بیان کرد: درصد نفوذ گاز طبیعی در جمعیت روستایی استان در سال ۱۳۸۳ تنها پنج درصد بود در حالیکه با تلاش های صورت گرفنه توسط کارکنان زحمت کش شرکت گاز استان کردستان این ضریب با رشد ۸۳ درصدی روبرو شده است.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان گفت: یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی هر جامعه میزان بهره مندی مردم آن از سطح رفاه و آسایش بیشتر و مطلوب تر است که شرکت گاز استان کردستان با گسترش شبکه های گازرسانی در سطح شهرها و روستاها و افزایش ضریب برخورداری جمعیت استان در راستای آرامش فکری ساکنان این خطه از مملکت اسلامی قدم های ارزنده و موثری برداشته و راه را برای توسعه صنایع تولیدی و خدماتی هموار کرده است.