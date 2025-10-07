  1. استانها
۴۵ درصد از زنان واجد شرایط دشتستان مشاوره فرزندآوری دریافت کرده‌اند

بوشهر- رئیس گروه بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان دشتستان گفت: در ۶ ماهه اول سال جاری بیش از ۴۵ درصد از زنان واجد شرایط سنین ۱۰ تا ۵۴ سال همسردار مشاوره فرزند آوری دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، فضه امیری صبح سه شنبه در نشست با مراقبین سلامت و بهورزان تصریح کرد: در بین برنامه‌های حوزه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت اعم از ناباروری، آموزش هنگام ازدواج، سلامت باروری، زایمان و مشاوره فرزند آوری، برنامه مشاوره فرزند آوری در اولویت است.

رئیس گروه بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: در راستای برنامه مشاوره فرزند آوری، طرح آمایش امید که یکی از طرح‌های ابلاغ شده وزارت بهداشت است، در شهرستان اجرایی شده است که هدف از تدوین این طرح پویای جمعیت و رسیدن به شاخص باروری کلی ۲.۵ در سطح کشور تا سال ۱۴۰۷ است.

وی خاطرنشان کرد: سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان، مسئول مستقیم اقدامات صورت رفته و پیگیری دستیابی به اهداف تعیین شده در طرح آمایش امید در سطح شهرستان است.

فضه امیری همچنین بیان کرد: در این طرح برای تمامی کارکنان بهداشتی اعم از مراقبین سلامت، مراقب ماما، بهورزان و سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت، اهدافی مشخص و ابلاغ شده است که هریک از کارکنان در جمعیت تحت پوشش خود افزایش تعداد موالید جهت رسیدن به شاخص مذکور را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته در حدود ۳۸ هزار زن واجد شرایط همسردار که معادل ۹/۸۰ درصد است توسط بهورزان و مراقبین سلامت مستقر در خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت مشاوره‌های فرزند آوری را دریافت کرده‌اند.

رئیس گروه سلامت خانواده، جوانی جمعیت و مدارس شبکه بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: شهرستان دشتستان از لحاظ مشاوره فرزند آوری مقام اول را بین شهرستان‌های استان بوشهر کسب کرده است.

