به گزارش خبرنگار مهر، فضه امیری صبح سه شنبه در نشست با مراقبین سلامت و بهورزان تصریح کرد: در بین برنامه‌های حوزه جوانی جمعیت در وزارت بهداشت اعم از ناباروری، آموزش هنگام ازدواج، سلامت باروری، زایمان و مشاوره فرزند آوری، برنامه مشاوره فرزند آوری در اولویت است.

رئیس گروه بهداشت خانواده شبکه بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: در راستای برنامه مشاوره فرزند آوری، طرح آمایش امید که یکی از طرح‌های ابلاغ شده وزارت بهداشت است، در شهرستان اجرایی شده است که هدف از تدوین این طرح پویای جمعیت و رسیدن به شاخص باروری کلی ۲.۵ در سطح کشور تا سال ۱۴۰۷ است.

وی خاطرنشان کرد: سرپرست شبکه بهداشت و درمان دشتستان، مسئول مستقیم اقدامات صورت رفته و پیگیری دستیابی به اهداف تعیین شده در طرح آمایش امید در سطح شهرستان است.

فضه امیری همچنین بیان کرد: در این طرح برای تمامی کارکنان بهداشتی اعم از مراقبین سلامت، مراقب ماما، بهورزان و سرپرستان مراکز خدمات جامع سلامت، اهدافی مشخص و ابلاغ شده است که هریک از کارکنان در جمعیت تحت پوشش خود افزایش تعداد موالید جهت رسیدن به شاخص مذکور را داشته باشند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته در حدود ۳۸ هزار زن واجد شرایط همسردار که معادل ۹/۸۰ درصد است توسط بهورزان و مراقبین سلامت مستقر در خانه‌های بهداشت و مراکز خدمات جامع سلامت مشاوره‌های فرزند آوری را دریافت کرده‌اند.

رئیس گروه سلامت خانواده، جوانی جمعیت و مدارس شبکه بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: شهرستان دشتستان از لحاظ مشاوره فرزند آوری مقام اول را بین شهرستان‌های استان بوشهر کسب کرده است.