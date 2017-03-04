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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۳

همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در دشتستان برگزار شد

همایش تبیین سیاست های کلی جمعیت در دشتستان برگزار شد

بوشهر - همایش تبیین سیاست‌های کلی جمعیت، بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در محل سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان دشتستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان صبح شنبه در این همایش اظهار داشت: تحکیم بنیان و پایداری خانواده با اصلاح و تکمیل آموزش مهارت‌های فرزند پروری و تاکید بر آموزش مهارت‌های زندگی و ارتباطی و ارائه خدمات مشاوره‌ای بر مبنای فرهنگ و ارزش های اسلامی – ایرانی از سیاستهای ابلاغی جمعیت مقام معظم رهبری است.

حسین دارابی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج و حمایت از زوج‌های جوان و توانمندسازی آنان در تأمین هزینه‌های زندگی و تربیت نسل صالح و کارآمد را یکی از سیاست‌های ابلاغی و کارآمد در افزایش جمعیت عنوان کرد.

وی، افزایش آگاهی جامعه درباره اهمیت فرزند آوری سالم و اجتناب ازتک فرزندی و همچنین مشاوره برای کاهش میانگین فاصله زمانی بین ازدواج و فرزند اول و دوم  را از  رویکردهای وزارت بهداشت در تبیین سیاست‌های کلی جمعیت بیان کرد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان دشتستان خاطرنشان کرد: با توجه به رویکرد وزارت بهداشت در افزایش جمعیت، مراقبین سلامت و بهورزان مسقر در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت با مشاوره برای کاهش میانگین فاصله زمانی بین فرزندان و تدوین بسته‌های آموزشی برای ارتقای آگاهی خانوارها نقش مهمی در تبیین سیاست‌های کلی جمعیت را ایفا می‌کنند.

وی، تلاش همه جانبه  همه ارگان‌ها و دستگاه‌ها در راستای اجرای رهنمودهای مقام معظم رهبری  در تبیین سیاست های کلی جعیت  را موثر دانست.

کد مطلب 3922690

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