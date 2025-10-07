طرح «یک روز در مدرسه» در لرستان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح یک روز در مدرسه با حضور مدیرکل آموزشوپرورش لرستان، بهصورت رسمی در مدارس استان آغاز شد.
در اولین گام از اجرای این طرح، مدیرکل به همراه معاون آموزش ابتدایی و رئیس اداره روابطعمومی اداره کل آموزشوپرورش لرستان با حضور در مدارس شهید مجتبی حسینی و ۱۲ فروردین، ضمن بازدید میدانی، پای صحبتهای کادر آموزشی، والدین و دانشآموزان نشستند.
سید عیسی سهرابی در حاشیه این بازدیدها، با تأکید بر ضرورت تقویت شورای معلمان در مدارس، اظهار داشت: تشکیل شورای معلمان با حضور فعال والدین، گامی مؤثر در راستای ارتقای فرایند تعلیموتربیت است. باید تلاش کنیم تا ذهنیت خانوادهها نسبت به آموزشوپرورش را تغییر دهیم و آنها را از حاشیه به متن فعالیتهای مدرسه بیاوریم.
وی با اشاره به اینکه بخش مهمی از فرایند تربیت در فضای مدرسه شکل میگیرد؛ اما تمام آن نیست، افزود: مشارکت خانوادهها نهتنها به بهبود محیط آموزشی کمک میکند، بلکه عامل مهمی در رشد تحصیلی و شخصیتی دانشآموزان به شمار میرود.
مدیرکل آموزشوپرورش لرستان همچنین نقش مدیران مدارس را در راهبری نظام تعلیموتربیت اساسی دانست و تصریح کرد: نگاه مدیر باید نگاه هدایتگر باشد. ما باید در گام اول با ایجاد فرهنگسازمانی مبتنی بر پیشرفت تحصیلی، ارتقای معدل دانشآموزان را به یک ارزشسازمانی تبدیل کنیم.
سهرابی تأکید کرد: تغییر نگرش خانوادهها نسبت به مدرسه و آموزشوپرورش، زمینهساز خودباوری دانشآموزان و پیشرفت پایدار در نظام آموزشی خواهد بود.
طرح یک روز در مدرسه باهدف تعامل چهرهبهچهره مسئولان آموزشوپرورش با بدنه مدارس، تقویت ارتباط سهجانبه مدیران، والدین و معلمان، و همچنین شناسایی فرصتها و چالشهای موجود در سطح مدارس استان اجرا میشود و قرار است در ادامه، در سایر مناطق آموزشی لرستان نیز دنبال شود.
