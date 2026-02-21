یوسف بهارلو، در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر از معلمان دوره ابتدایی در شهرستانهای این استان در قالب کارگاههای حضوری و مجازی تحت آموزش قرار میگیرند.
به گفته او، این دورهها در مجموع شامل ۲۴ ساعت آموزش تخصصی است و با هدف توانمندسازی معلمان برای انتقال مفاهیم مرتبط با بهداشت فردی، بهداشت محیط، حفاظت از محیطزیست و ترویج سبک زندگی سالم برگزار میشود.
مدیرکل آموزشوپرورش شهرستانهای استان تهران تأکید کرد: نقش معلمان ابتدایی در شکلگیری الگوهای رفتاری دانشآموزان بسیار تعیینکننده است و این آموزشها به آنان کمک میکند تا علاوه بر دانشآموزان، والدین را نیز در مسیر ارتقای آگاهیهای بهداشتی و اجتماعی همراه کنند.
مسئولان آموزشوپرورش امیدوارند اجرای این برنامه، به بهبود فرهنگ سلامت و افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی در میان دانشآموزان و خانوادهها منجر شود.
