به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه حسنوند در سخنانی، اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب لرستان، شهرستان بروجرد و پیشبرد پروژههای طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آبی، عملیات مقابله با چاههای متخلف با دستور مستقیم مقام قضایی انجام شد.
وی گفت: در این عملیات که با حضور کارشناسان این اداره و یگان انتظامی شهرستان انجام گرفت، سه حلقه چاه غیرمجاز پر و مسلوبالمنفعه شد، این اقدام در راستای جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی و حفاظت از سفرههای آب زیرزمینی صورت پذیرفت.
مدیر امور آب بروجرد، اظهار کرد: در ادامه این طرح، برق پنج حلقه چاه متخلف دیگر نیز قطع شد. این چاهها عمدتاً به دلایلی همچون عدم نصب کنتور هوشمند، اضافه برداشت و عدم رعایت الگوی کشت مشمول این برخورد شدند.
حسنوند، تصریح کرد: امور آب این شهرستان مطابق با قانون، هیچ مماشاتی با متخلفان منابع آبی نخواهد داشت و این روند بهصورت مستمر ادامه خواهد یافت.
