معینی: فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی کاشان به زودی عملیاتی می شود

مصطفی معینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ایجاد زیرساخت های اقتصادی و توسعه آنها یک عامل مهم برای رشد اقتصادی است، اظهار کرد: یکی از این زیرساخت ها منطقه ویژه اقتصادی است که بسیار مورد پیگیری ما نیز است.

وی با اشاره به قرارگیری منطقه ویژه اقتصادی کاشان در نزدیکی مشکات ابراز کرد: اجرای این پروژه و بهسازی جاده قدیم کاشان-مشکات را از مقامات و مسئولین کشوری در حال پیگیری هستیم.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای منطقه ویژه اقتصادی کاشان بیش از سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب کرده ایم، تصریح کرد: فاز نخست این پروژه به زودی وارد مرحله عملیاتی می شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار این دو پروژه موضوع بهسازی و ارتقای مسیر جاده قدیم کاشان به قم و دو بانده کردن آن را پیگیری می کنیم تا با اجرای آن هم شهروندان مسیر تردد راحتی به منطقه ویژه اقتصادی داشته باشند و هم اینکه این پروژه در راستای توسعه اقتصادی منطقه بتواند تاثیرگذار باشد.

معینی با بیان اینکه این پروژه ها در محدوده شهر مشکات عملیاتی می شود، افزود: با اجرای این پروژه ها، امیدواریم شاهد رونق اقتصادی و اشتغال زایی در شهر مشکات و مناطق همجوار باشیم.