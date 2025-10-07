به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «رهایی» به نویسندگی و کارگردانی علیرضا ترک‌زاده که لوکیشن اصلی آن کاروانسرای قدیمی روستای شریف‌آباد مشهد بود، داستان زنی جوان را روایت می‌کند که در تلاش است تا به کابوس و عذاب چندساله خود پایان دهد.

علیرضا ترک‌زاده کارگردان اثر در توصیف «رهایی» گفت: این فیلم یک سفر درونی است؛ داستانی درباره نبرد فرد با گذشته‌اش و جستجو برای یافتن آرامشی که گاهی به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد.

سحر شفیعی، زهره مرادی، تارخ اردشیری، هستی جاودانی در این فیلم نقش آفرینی دارند.

فیلم کوتاه «رهایی» در ژانر درام اجتماعی و با هدف حضور در جشنواره‌های معتبر داخلی و بین‌المللی تولید شده است. تدوین این فیلم توسط حسام ظریف آغاز شده و صداگذاری توسط سلمان ابوذر انجام می‌شود.

عوامل «رهایی» عبارتند از: کارگردان و نویسنده: علیرضا ترک‌زاده، تهیه‌کنندگان: سعیده آجیل‌چی و علی رضا ترک زاده، تهیه کننده اجرایی: احسان منشادیان، مدیر تولید: یوسف سلیمی نمین، مدیر فیلمبرداری: رضا عزیزفرخانی، عکاس: یوسف سلیمی نمین، برنامه‌ریز: ملیحه کوروش‌زاده، طراح صحنه: سعید مهدی‌زاده، صدابردار: جعفر جمهوری، طراح گریم: آناهیتا موسوی، طراح لباس: مانیا مهدی زاده،دستیار کارگردان: علی ساده ، منشی صحنه: زینب طالب، مدیر تدارکات: محمد آزاد⁠، عکاسان پشت صحنه: الهه مولایی، سارا حسینی.