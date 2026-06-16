فیلم کوتاه «تاوان» روی میز تدوین

به گزارش خبرگزاری مهر، مراحل تدوین و صداگذاری فیلم کوتاه «تاوان» به تهیه‌کنندگی حبیب علائیان و کارگردانی محمدفاضل ربیعی پس از پایان فیلمبرداری این اثر آغاز شده است.

«تاوان» سومین فیلم ربیعی در مقام کارگردان است که در فضای جنگ تحمیلی رمضان و در ژانر رازآلود ماورالطبیعه جلوی دوربین محمود عطشانی رفته است.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: سارا تاوان چه کاری را می‌پردازد؟ کمکی در راه است؟

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از سیدسجاد اسدی مجری طرح، زینب رضایی و محمدفاضل ربیعی نویسندگان، زینب کریمی‌فر دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز، رزا بافنده و فاطمه ظهیری بازیگران، محمدحسین عباس توپچی و علیرضا آقا احمد مشاورین پروژه، ملیکا یوسفی منشی صحنه، محمود عطشانی مدیر فیلمبرداری، ارسلان زارع دستیار اول فیلمبردار، امیرعباس زاهدی مدیر صدابرداری، نادر بادامچی طراح صداگذاری، نستوه سعیدی طراح گریم، آریانا آقازاده عکاس، سامان جوادی مدیر تدارکات و حورا لطفی‌پور مترجم.