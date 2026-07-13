فیلمبرداری «شب سیاه» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اثر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «شب سیاه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی نفیسه زهری به پایان رسید و این اثر وارد مرحله تدوین شد.

این فیلم داستانی دلهره‌آور از یک خانواده سه‌نفره را روایت می‌کند که در پی اقدام هولناک پدر خانواده، زندگی آنها وارد مسیری تاریک و پرتعلیق می‌شود.

در این فیلم کوتاه بازیگرانی چون باران آقاخانی، محمود محمدی و بلقیس بیک‌زاده به ایفای نقش پرداخته‌اند.

نفیسه زهری پیش از این نیز با فیلم کوتاه «آیگل» موفق به دریافت جایزه از بیست‌ویکمین جشنواره بین‌المللی فیلم دانشجویی کیساکا در ترکیه و جشنواره و بازار فیلم فلو در آمریکا شده و همچنین با این اثر در جشنواره‌های بین‌المللی فیلم کوتاه مونته‌کاتینی و سالرنو ایتالیا، جشنواره فیلم کوتاه و مستند بمبئی هند، جشنواره کودک کوروجینیا برزیل، جشنواره فیلم «نور جهان» روسیه، جشنواره «پنج دقیقه شهرت» صربستان، جشنواره فیلم موج چهارم آلمان و جشنواره بین‌المللی فیلم دانشجویی دیریگو در انگلستان حضور داشته و موفق به کسب جایزه شده‌ است.

عوامل فیلم کوتاه «شب سیاه» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: نفیسه زهری، نویسندگان: کامران محمدی، سحر میرزائیان‌فر، مدیر فیلمبرداری: کیوان شعبانی، مدیر تولید: سید احسان موسویان، طراح صحنه: مونا عزیز، مدیر صدابرداری: خشایار لزومی، طراح گریم: سحر میرزائیان‌فر، عکاس: مژگان اصفهانیان، جانشین تولید: محمدرضا آریان، دستیاران کارگردان: احسان موسویان، رضا اسماعیلی، مجری طرح: کمپانی سون اسکایز، مشاور پروژه: کامران محمدی، روابط عمومی: فرانک قنبری، مدیر تدارکات: عیوض حسینی.

